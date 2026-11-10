إصابات حروق.. تحقيق أمريكي في ايرباجز فورد إكسبلورر يشمل 1.2 مليون سيارة

فتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) تحقيقًا أوليًا يشمل نحو 1,236,155 سيارة من طراز «فورد إكسبلورر»، يغطي سنوات الموديلات من 2021 حتى 2026، عقب تسجيل بلاغات عن إصابات بحروق خطيرة ناتجة عن انتفاخ الوسائد الهوائية الجانبية أثناء الحوادث.

ويطال التحقيق الحكومي أسطولًا واسعًا من السيارات المدنية والشرطية، بما في ذلك طرازات الفحص الخاصة بالشرطة «Ford Explorer Police Interceptor».

بلاغات الإصابات وحجم الأسطول المستهدف

استندت الهيئة الأمريكية في فتح ملف التقييم الأولي إلى تلقي 8 شكاوى مباشرة من مالكي السيارات، إضافة إلى 4 تقارير إنذار مبكر خاصة بحالات الإصابات والوفيات (Early Warning Reporting)، والتي أكدت تعرض ركاب المقاعد الأمامية والسائقين لحروق من الدرجات الثانية والثالثة تتطلب رعاية طبية عاجلة فور انطلاق الوسائد الهوائية الجانبية المثبتة في المقاعد.

وتسعى التحقيقات الميدانية إلى تقييم أسباب وخروج هذه الغازات أو حرارة الانطلاق المصاحبة لعملية الانتفاخ الميكانيكي للوسائد، ومدى تكرار هذا الخلل الفني في الموديلات المنتجة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

تداعيات السلامة الميدانية وخيارات الاستدعاء

تمثل هذه التحقيقات محطة حاسمة لصانع السيارات الأمريكي «فورد»؛ نظرًا للاعتماد المباشر لقوات الشرطة والأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة على طراز «إكسبلورر»، مِمَّا يزيد من حساسية خلل السلامة المهنية لأطقم الدورية.

وتستهدف الإدارة الوطنية لسلامة المرور تعيين النطاق الفني المباشر للمشكلة وتحديد ما إذا كان الملف ينتهي بإلزام الشركة بإصدار حملة استدعاء رسمية وتحديث مكونات وحدة الوسائد الهوائية المدمجة لـ 1.2 مليون مركبة.