القاهرة الجديدة تتصدر تراخيص السيارات الزيرو في مصر.. والسلوم يسجل 15.7 ألف مركبة

كشفت بيانات تراخيص المركبات في مصر خلال أكتوبر 2026 عن تصدر وحدة مرور القاهرة الجديدة قائمة وحدات المرور الأكثر تسجيلا للمركبات الزيرو، بعدما سجلت 3239 مركبة، تلتها وحدة مرور الأميرية بإجمالي 2077 مركبة، ثم مدينة نصر بعدد 2067 مركبة، وفقا لتقرير مؤسسة الأهرام المعتمد على بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي.

وجاءت وحدة مرور فيصل في المركز التالي بإجمالي 2057 مركبة، بينما سجلت وحدتا مرور الحوامدية وأكتوبر 1699 مركبة لكل منهما، وفقا للأرقام الواردة في التقرير.

وعلى مستوى المنافذ، سجل منفذ السلوم 15 ألفا و744 مركبة، وهو رقم يعكس حجم حركة المركبات المسجلة من خلال المنفذ خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

ولم تقتصر البيانات على المركبات الجديدة فقط، وإنما تضمنت أيضا أعداد المركبات المستعملة والجمرك، إذ بلغ إجمالي تراخيص المركبات المستعملة 394 ألفا و398 مركبة، بينما سجلت المركبات الجمرك 21 ألفا و955 مركبة.

وفيما يتعلق بتوزيع المركبات وفقا لنوع الوقود، أظهرت البيانات تسجيل 347 ألفا و828 مركبة تعمل بالبنزين، مقابل 120 ألفا و22 مركبة تعمل بالسولار.

كما بلغ عدد المركبات العاملة بالبنزين والغاز الطبيعي 13 ألفا و131 مركبة، بينما سجلت المركبات الكهربائية 4017 مركبة، إلى جانب 86 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي وفقا للتصنيف الوارد في التقرير.

وتوضح هذه الأرقام تنوع منظومة المركبات المرخصة في مصر من حيث نوع الوقود ومصادر الطاقة المستخدمة، مع استمرار هيمنة المركبات التي تعمل بالبنزين والسولار على إجمالي الأعداد المسجلة.

كما تكشف البيانات عن حجم كبير لحركة تداول وترخيص المركبات المستعملة، بعدما اقترب عددها من 400 ألف مركبة خلال الشهر، وهو ما يعكس أهمية سوق السيارات المستعملة في منظومة المركبات المصرية.

وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع ارتفاع تراخيص المركبات الزيرو خلال أكتوبر إلى 86 ألفا و692 مركبة، بنسبة زيادة بلغت 13.2% مقارنة بسبتمبر، الذي سجل 76 ألفا و575 مركبة.

ويعكس التقرير اتساع نطاق حركة التراخيص في مختلف وحدات المرور والمنافذ، إلى جانب تنوع المركبات وفقا لحالتها ونوع الوقود المستخدم، بما يقدم صورة أوسع عن حركة سوق المركبات في مصر خلال أكتوبر 2026.