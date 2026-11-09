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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيت كلمة مرور الواي فاي؟ إليك الحل السحري دون تغييرها

سيت كلمة مرور الواي فاي؟ إليك الحل السحري دون تغييرها
سيت كلمة مرور الواي فاي؟ إليك الحل السحري دون تغييرها
لمياء الياسين

يُعد نسيان كلمة مرور الواي فاي من المشكلات الشائعة التي تواجه الكثيرين، مما قد يعيق إنجاز الأعمال أو تصفح الإنترنت اليومي. يمكنك استعادة كلمة المرور وإعادة الاتصال بشبكتك بكل سهولة عبر عدة طرق مجربة.

استعادة كلمة المرور عبر إعدادات الراوتر

تُعد هذه الطريقة الأفضل لمعرفة كلمة المرور الحالية دون الحاجة لتغييرها. اتبع الخطوات التالية:

  1. الاتصال بالشبكة: تأكد أولاً من أن جهازك (كمبيوتر أو هاتف) متصل بالشبكة (سواء لاسلكياً أو عبر كابل الإنترنت).
  2. الدخول إلى صفحة الراوتر: افتح متصفح الويب (مثل Chrome أو Safari) واكتب في شريط العنوان أحد أرقام الـ IP التالية (وهي الأكثر شيوعاً): 192.168.1.1 أو 192.168.0.1.
  3. تسجيل الدخول: أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بلوحة التحكم.
  4. ، توجه إلى اختر إعدادات الأمان  ستجد كلمة المرور الحالية مكتوبة في خانة المفتاح (مثل WPA Key أو Pre-Shared Key).

 استعادة كلمة المرور عبر هواتف أندرويد

إذا كان لديك هاتف أندرويد متصل بالشبكة حالياً أو اتصل بها مسبقاً، يمكنك معرفة كلمتها السرية كالتالي:

  1. افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك.
  2. انتقل إلى قسم الاتصالات ثم اختر الواي فاي .
  3. اضغط على الشبكة المتصل بها حالياً أو اخترها من قائمة الشبكات المحفوظة.
  4. انقر فوق خيار رمز الاستجابة السريعة  الخاص بالشبكة.
  5. لضمان الأمان، سيطلب منك الهاتف تأكيد هويتك عبر (بصمة الإصبع، أو التعرف على الوجه، أو رمز PIN).
  6. بمجرد التحقق، سيظهر لك رمز الـ QR وتظهر كلمة المرور مكتوبة بوضوح أسفله أو بجانبه (في الأنظمة الحديثة).
  7. ميزة إضافية: يمكن لأي جهاز آخر الاتصال بالشبكة مباشرة عبر مسح هذا الرمز بكاميرا الهاتف دون الحاجة لكتابة الكلمة يدوياً.
كلمة مرور الواي فاي تصفح الإنترنت إعدادات الراوتر كابل الإنترنت كلمة المرور الاتصال بالشبكة

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