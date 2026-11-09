سيت كلمة مرور الواي فاي؟ إليك الحل السحري دون تغييرها

يُعد نسيان كلمة مرور الواي فاي من المشكلات الشائعة التي تواجه الكثيرين، مما قد يعيق إنجاز الأعمال أو تصفح الإنترنت اليومي. يمكنك استعادة كلمة المرور وإعادة الاتصال بشبكتك بكل سهولة عبر عدة طرق مجربة.

استعادة كلمة المرور عبر إعدادات الراوتر

تُعد هذه الطريقة الأفضل لمعرفة كلمة المرور الحالية دون الحاجة لتغييرها. اتبع الخطوات التالية:

الاتصال بالشبكة: تأكد أولاً من أن جهازك (كمبيوتر أو هاتف) متصل بالشبكة (سواء لاسلكياً أو عبر كابل الإنترنت). الدخول إلى صفحة الراوتر: افتح متصفح الويب (مثل Chrome أو Safari) واكتب في شريط العنوان أحد أرقام الـ IP التالية (وهي الأكثر شيوعاً): 192.168.1.1 أو 192.168.0.1. تسجيل الدخول: أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بلوحة التحكم. ، توجه إلى اختر إعدادات الأمان ستجد كلمة المرور الحالية مكتوبة في خانة المفتاح (مثل WPA Key أو Pre-Shared Key).

استعادة كلمة المرور عبر هواتف أندرويد

إذا كان لديك هاتف أندرويد متصل بالشبكة حالياً أو اتصل بها مسبقاً، يمكنك معرفة كلمتها السرية كالتالي: