بكاميرا تنافس السينما.. هاتف Honor Magic 9 Pro Max يغير قواعد التصوير

أطلقت شركة "هونر" (Honor) هاتفها الرائد الجديد (Magic 9 Pro Max)، والذي يحمل مفاجأة كبرى لعشاق التصوير وصناع المحتوى.

يقدم الهاتف الجديد جودة تصوير فيديو تضاهي كاميرات السينما الاحترافية في هوليوود، وذلك بفضل تعاون فريد مع أعرق شركات الكاميرات السينمائية.

شراكة تاريخية مع أساطير السينما

وبحسب تقرير نشره موقع "تومز جايد" (Tom's Guide) التقني، قررت هونر التعاون مع شركة "آري" (Arri) الألمانية العريقة، التي تصنع كاميرات السينما منذ عام 1917.

وتعرف كاميرات "آري" بأنها السر وراء الصورة الساحرة في أفلام هوليوود الشهيرة مثل "أوبنهايمر" و"ديون".

ولم تكن هذه الشراكة مجرد استعراض لاسم الشركة على الهاتف، بل كانت تعاوناً حقيقياً لدمج "بصمة آري" السينمائية داخل كاميرا الموبايل.

ويعني هذا أن الهاتف قادر على التقاط تفاصيل الألوان بشكل دقيق جداً، وإظهار درجات البشرة بطبيعية مذهلة، مع أداء ممتاز في الإضاءة الضعيفة.

مواصفات جبارة للمحترفين

وأوضح التقرير أن هاتف (Magic 9 Pro Max) يأتي بكاميرتين خلفيتين جبارتين بدقة 200 ميجابكسل تم ضبطهما بواسطة خبراء شركة "آري".

كما يحتوي الهاتف على وضع تصوير خاص يسمى "آري سينما" (Arri Cinema)، والذي يوفر للمصورين إمكانية التعديل الاحترافي على الألوان والإضاءة بعد التصوير (LUTs) تماماً كما يحدث في استوديوهات المونتاج.

ولضمان عدم توقف الإبداع، زودت هونر الهاتف ببطارية عملاقة غير مسبوقة بسعة 8800 مللي أمبير، لتعمل لساعات طويلة من تصوير الفيديو دون الحاجة للشحن.

فيلم قصير يثبت الكفاءة

وقد اختبرت محررة الموقع الهاتف فعلياً، وقامت بتسجيل فيلم قصير كامل باستخدامه، وقارنته بكاميرا سينمائية ضخمة داخل استوديوهات الشركة.

وأكدت أن النتيجة كانت مذهلة، حيث وضع الهاتف قوة الكاميرات السينمائية المعقدة والمكلفة داخل جهاز صغير بحجم الجيب وبسعر 1287 دولاراً.