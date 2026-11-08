قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة هروب الشباب من الزراعة على طاولة الشيوخ اليوم.. مطالب بخطة حكومية عاجلة
هل للكفر شعب كالإيمان وما أعلاها وأدناها؟ .. علي جمعة يوضح
هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار التأمينات
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العمل الخيري يحتاج لتنظيم.. نهال طايل توجه رسالة لـ أحمد العوضي بسبب «لحوم عين شمس»

احمد العوضي
احمد العوضي
رنا عبد الرحمن

أكدت الإعلامية نهال طايل أن المبادرات الخيرية التي تستهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا تستحق الدعم والتقدير، لكنها شددت على أهمية تنظيمها بشكل يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتناولت نهال طايل واقعة مشاركة الفنان أحمد العوضي في توزيع اللحوم على المواطنين بمنطقة عين شمس، مشيرة إلى أن مشاهد التكدس والتدافع التي صاحبت عملية التوزيع تفتح باب التساؤلات حول آليات تنظيم مثل هذه الفعاليات، خاصة مع الإقبال الكبير من المواطنين.

وأوضحت أن تقديم المساعدات الإنسانية لا بد أن يصاحبه تنظيم جيد، سواء من خلال تحديد أماكن التوزيع، أو وضع آلية تضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم دون حدوث تزاحم قد يؤدي إلى إصابات أو حوادث.

وأضافت أن الهدف الأساسي من أي مبادرة خيرية هو مساعدة المحتاجين وتخفيف الأعباء عنهم، وهو ما يتطلب الاهتمام بسلامة المشاركين والمستفيدين، وعدم السماح بتحول هذه المبادرات إلى تجمعات يصعب السيطرة عليها.

العوضي احمد العوضي عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

ترشيحاتنا

لما جبريل

إعلامية عن تصدر الزوجة المصرية قائمة ضرب الأزواج عالميًا: لا توجد إحصائيات موثقة

العياط

متحدث الصحة: أغلب إصابات الأطفال بحادث قطاري العياط غير حرجة

صاحبة السعادة

ياسمينا العبد عن شباب الجيل الحالي: الباد بوي والجود بوي مش كل الحكاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد