العمل الخيري يحتاج لتنظيم.. نهال طايل توجه رسالة لـ أحمد العوضي بسبب «لحوم عين شمس»

أكدت الإعلامية نهال طايل أن المبادرات الخيرية التي تستهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا تستحق الدعم والتقدير، لكنها شددت على أهمية تنظيمها بشكل يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتناولت نهال طايل واقعة مشاركة الفنان أحمد العوضي في توزيع اللحوم على المواطنين بمنطقة عين شمس، مشيرة إلى أن مشاهد التكدس والتدافع التي صاحبت عملية التوزيع تفتح باب التساؤلات حول آليات تنظيم مثل هذه الفعاليات، خاصة مع الإقبال الكبير من المواطنين.

وأوضحت أن تقديم المساعدات الإنسانية لا بد أن يصاحبه تنظيم جيد، سواء من خلال تحديد أماكن التوزيع، أو وضع آلية تضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم دون حدوث تزاحم قد يؤدي إلى إصابات أو حوادث.

وأضافت أن الهدف الأساسي من أي مبادرة خيرية هو مساعدة المحتاجين وتخفيف الأعباء عنهم، وهو ما يتطلب الاهتمام بسلامة المشاركين والمستفيدين، وعدم السماح بتحول هذه المبادرات إلى تجمعات يصعب السيطرة عليها.