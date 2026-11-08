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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ذهبية يوسف حسن ترفع راية مصر في داكار.. وإدريس: أبطالنا يكتبون تاريخ المستقبل الأوليمبي

يوسف
يوسف
ياسمين تيسير

واصلت البعثة الأوليمبية المصرية، عزف سيمفونية التألق في العاصمة السنغالية داكار، وأضافت صفحة جديدة إلى سجل إنجازاتها في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب «داكار 2026»، بعدما توج البطل يوسف حسن بالميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو لوزن تحت 48 كجم، ليمنح مصر الميدالية الثامنة في مشوارها الأوليمبي، ويؤكد أن الذهب المصري بات حكاية تتسع من منصة إلى أخرى، ومن لعبة إلى أخرى.

ونجح يوسف حسن في انتزاع المركز الأول والميدالية الذهبية، بعد أداء قوي ومميز تُوّج بالفوز على منافسه الفرنسي بنتيجة 2-0، في مواجهة أكد خلالها البطل المصري قدرته على التعامل مع الضغوط وحسم المواعيد الكبرى، رافعًا العلم المصري عاليًا في واحدة من أهم المحطات الرياضية للشباب على مستوى العالم.

وحرص المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، على تهنئة البطل يوسف حسن بهذا الإنجاز، مشيدًا بما قدمه من أداء بطولي وروح قتالية وإصرار على اعتلاء منصة التتويج.

وقال إدريس: «أهنئ البطل يوسف حسن على هذا الإنجاز الكبير والميدالية الذهبية الثامنة لمصر في داكار، وأوجه تحية تقدير واعتزاز لجميع أبطالنا وبطلاتنا الذين يرفعون اسم مصر في هذا المحفل الأوليمبي. ما يتحقق هنا ليس مجرد ميداليات، وإنما ثمرة موهبة وإصرار وعمل متواصل، ورسالة تؤكد أن الرياضة المصرية تمتلك أجيالًا واعدة قادرة على صناعة المستقبل ومقارعة أبطال العالم. كل التحية للأجهزة الفنية والإدارية والاتحادات الرياضية، ولكل من ساهم في هذه الملحمة المصرية».

ويأتي هذا التألق في ظل تكامل الجهود بين اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، بقيادة  جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لدعم الأبطال وتوفير المناخ الملائم أمام المواهب المصرية للمنافسة في المحافل الدولية، في مشهد يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الرياضية في تحويل الطموحات إلى إنجازات تليق باسم مصر.

وأضاف رئيس اللجنة الأوليمبية أن قيمة الإنجاز لا تتوقف عند عدد الميداليات، وإنما تمتد إلى تنوع الألعاب التي تحقق فيها مصر النجاحات، بما يعكس اتساع قاعدة المواهب وقدرة الأبطال المصريين على المنافسة في مدارس رياضية مختلفة.

وتأتي ذهبية يوسف امتدادًا لمسيرة حافلة من الإنجازات المصرية في داكار، بعدما فرض السباح الاستثنائي زين هشام اسمه على منافسات السباحة، محققًا ثلاث ميداليات ذهبية في سباقات 100 و50 و200 متر فراشة، ليقدم واحدة من أبرز العلامات المضيئة في الدورة.

كما أضافت البطلة سندس سنبل ذهبية تاريخية في منافسات الووشو كونغ فو، لتصبح صاحبة أول ميدالية أوليمبية للشباب لمصر في هذه الرياضة، فيما انتزع البطل علي الرملي برونزية الجودو في وزن تحت 81 كجم.

وامتدت قائمة الشرف المصرية إلى ألعاب القوى، بعدما أحرز محمد إسماعيل الميدالية البرونزية في منافسات إلقاء المطرقة، قبل أن تضيف سارة عمرو حسني فضية سلاح الشيش، لتؤكد أن التفوق المصري لا يعرف حدود لعبة بعينها.

وبذهبية يوسف حسن، ترتفع حصيلة مصر إلى 8 ميداليات متنوعة، بواقع 5 ذهبيات وفضية واحدة وميداليتين برونزيتين، في إنجاز يعكس تنوع مصادر التفوق ويمنح المشاركة المصرية زخمًا جديدًا مع استمرار المنافسات حتى 13 نوفمبر الجاري.

وفي داكار، لا تبدو الحكاية مجرد سباق نحو منصات التتويج، بل مشهد لجيل جديد يتعلم كيف يحمل اسم وطنه بثقة، ويحول أحلام الطفولة إلى إنجازات أوليمبية. وبين ذهبية وأخرى، تتجدد التحية لكل لاعب ولاعبة، ولكل مدرب وجهاز فني، ولكل من أسهم في صناعة هذه الصورة المشرقة، مع تحية تقدير لكل الجهود المؤسسية التي تساند الأبطال وتمنح أحلامهم طريقًا نحو منصات المجد.

داكار اولمبياد يوسف

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