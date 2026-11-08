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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المرافعة تؤجل محاكمة 7 متهمين في قضية خلية الهيكل الإدارى بمدينة نصر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 7 متهمين، في القضية رقم 13939 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر، لجلسة 13 ديسمبر المقبل، للمرافعة.

محاكمة 7 متهمين في قضية خلية الهيكل الإدارى بمدينة نصر

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عضون الفترة من عام 2023، المتهمون من الأول الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووجه لجمع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 7 متهمين خلية مدينة نصر إرهاب

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