تأجيل محاكمة 86 متهما في قضية خلية النزهة لـ 14 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 7347 لسنة 2025 جنايات النزهة، المعروفة بخلية النزهة، لجلسة 14 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.

محاكمة 86 متهما في قضية خلية النزهة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية التي أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وارتكاب المتهمين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.