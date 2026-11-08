تراجع طفيف.. سعر الذهب عيار 21 في مصر الآن

سجّل سعر الذهب اليوم في مصر تراجعاً طفيفاً ختام التعاملات المسائية، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، إذ بلغ سعر عيار 21، الأكثر تداولاً بين المصريين، نحو 6225 جنيها للبيع مقارنة 6230 جنيها بالمستهل بتراجع 5 جنيهات.

أسعار الأعيرة الذهبية في مصر اليوم

بلع سعر الذهب عيار 24 أعلى الأعيرة نقاءً نحو 7115 جنيهاً للبيع، مقابل 7055 جنيهاً للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 6225 جنيهاً للبيع و6175 جنيهاً للشراء، وهو العيار المفضل لدى المقبلين على شراء الذهب في مصر، سواء للزينة أو الادخار.

ووصل سعر الذهب عيار 18لنحو 5335 جنيهاً للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 5295 جنيهاً.

فيما استقر سعر الذهب عيار 14عند 4150 جنيهاً للبيع و4115 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات) نحو 49800 جنيه للبيع، مقابل 49400 جنيه للشراء، ويُقبل عليه كثيرون كوسيلة للادخار وحفظ القيمة.

سعر أوقية الذهب اليوم

عالمياً، بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 4066.03 دولاراً. أما محلياً، فسجّلت الأونصة 221280 جنيهاً للبيع و219500 جنيه للشراء.

سعر الدولار في السوق المحلية

ارتبطت أسعار الذهب محلياً بسعر الدولار، إذ بلغ دولار الصاغة 54.42 جنيه، مقابل 53.83 جنيه في البنوك.