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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احترس.. أسباب غير متوقعة ترفع الكوليسترول الضار

الكوليسترول
الكوليسترول
اسماء محمد

يعد ارتفاع الكوليسترول بوابة الإصابة بعدد كبير من الأمراض الخطيرة لذا من المهم معرفة أسباب الإصابة به تجنبها. 

وذكرت الجمعية البريطانية للقلب اهم أسباب ارتفاع الكوليسترول، وأبرزها :

أسباب ارتفاع الكوليسترول 

 

تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على دهون غير صحية (الدهون المشبعة والدهون المتحولة) - مثل اللحوم الدهنية واللحوم المصنعة، والزبدة، والقشدة، والآيس كريم، وزيت جوز الهند، وزيت النخيل، ومعظم الأطعمة المقلية الجاهزة، والمنتجات المخبوزة تجارياً (مثل الفطائر والبسكويت والكعك والمعجنات) ويجب زيادة الدهون الصحية مثل الأفوكادو، والمكسرات، والبذور، والزيتون، وزيوت الطهي النباتية أو المُستخرجة من البذور، والأسماك.

 انخفاض تناول الأطعمة الغنية بالألياف، وخاصةً الألياف القابلة للذوبان، في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم لذا، احرص على إدراج الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي اليومي، وذلك باختيار الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور.

انخفاض مستويات النشاط البدني والتمارين الرياضية.

زيادة الوزن أو السمنة وتراكم الكثير من الدهون حول منطقة البطن.

 يؤدي التدخين إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.

العوامل الوراثية حيث يؤثر التاريخ العائلي على مستوى الكوليسترول، ففي بعض العائلات، قد يُشخَّص العديد من الأفراد بارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب في سن مبكرة نسبيًا (الرجال دون سن 55 عامًا والنساء دون سن 65 عامًا) وقد يكون هذا النمط ناتجًا عن عوامل وراثية، بما في ذلك حالة وراثية تُسمى فرط كوليسترول الدم العائلي ومن الأفضل استشارة طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بهذه الحالة.

 يؤدي الإفراط في تناول الكحول إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية كما أن بعض الحالات الطبية قد تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول، بما في ذلك أمراض الكلى والكبد وقصور الغدة الدرقية وغالبًا ما يعاني مرضى السكري من النوع الثاني ومرضى ارتفاع ضغط الدم من ارتفاع الكوليسترول. 

تساهم بعض الأدوية التي تتناولها لعلاج مشاكل صحية أخرى في زيادة مستويات الكوليسترول. 

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