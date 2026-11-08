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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انقلبت سيارتهم بالطريق الصحراوى.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي قنا إلى3 وفيات

ضحايا حادث صحراوي قنا
ضحايا حادث صحراوي قنا
يوسف رجب

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوى الغربى إلى ٣ وفيات شباب من أبناء نجع حمادى.

وجرى نقل جثمان الشباب إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة، ولحين إصدار تصاريح الدفن عقب انتهاء التحقيقات.

وتبين مصرع كل من: معاذ أحمد الجيار ، الحسين أبو العمدة، وأحمد حمادة، أثناء استقلالهم سيارة ملاكي وفى طريق عودتهم إلى مسقط رأسهم بنجع حمادى.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من منطقة غرب قنا، نتج عنه متوفين ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، فيما دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع لنقل الجثامين إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. 

قنا مشرحة مستشفى قنا الجامعى نجع حمادى حادث انقلاب سيارة أخبار قنا

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