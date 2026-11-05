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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بقرية الفاوية بدشنا شمال قنا

طلق نارى
طلق نارى
يوسف رجب

أُصيب شخص بطلق ناري، اليوم، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين بقرية الفاوية التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة شخص بطلق ناري في اليد اليمنى والساق اليسرى، إثر مشاجرة وقعت بقرية الفاوية بمركز دشنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى فاو قبلي بدشنا لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا طلق ناري قرية الفاوية مركز دشنا مستشفى فاو قبلي أخبار قنا

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