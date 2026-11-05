تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية .. لينكون أفياتور EX8 تظهر لأول مرة | صور

كشفت شركة لينكون عن طرازها الجديد لينكون أفياتور EX8، وتنتمي أفياتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة لينكون أفياتور EX8 الجديدة

أبعاد لينكون أفياتور EX8

تأتى سيارة لينكون أفياتور EX8 في سوق السيارات بطول 5055 مم، وعرض 1995 مم، وارتفاع 1790 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3010 مم .

سيارة لينكون أفياتور EX8 الجديدة

محرك لينكون أفياتور EX8

تستمد سيارة لينكون أفياتور EX8 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 148 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 205 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لينكون أفياتور EX8

سيارة لينكون أفياتور EX8 الجديدة

زودت سيارة لينكون أفياتور EX8 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي كبير يتوسطه شعار بارز، ومصابيح أمامية بتصميم مربع، وشريط إضاءة خلفي متصل، وبها أعمدة سوداء، ومقابض أبواب تقليدية وملامح واضحة للجوانب، وبها مقاس 22 بوصه، وبها حساس LiDAR، وبها أنظمة مساعدة القيادة، وبها نظام من المستوى الثاني مع وظيفة NOA للمساعدة على اتباع مسار ملاحي مع بقاء السائق مسؤولاً عن مراقبة القيادة، وليس التعامل معها كسيارة ذاتية القيادة بالكامل.

نبذة عن لينكون أفياتور

ظهر الطراز للمرة الأولى في عام 2002 وتوقف عام 2005، ثم عاد بحلة جديدة كلياً في جيله الثاني حديثاً بدءاً من 2020، وتتسع لـ 6 أو 7 ركاب بتصميم داخلي فخم وواسع، وتضم تقنيات متقدمة منها، شاشات رقمية كبيرة، ونظام صوتي فاخر (مثل Revel Ultima 3D)، وأنظمة سلامة متطورة مثل (Lincoln Co-Pilot360).

سيارة لينكون أفياتور EX8 الجديدة

وشهدت مؤخراً تطورات مثل ظهور طرازات موجهة لأسواق معينة مثل لينكون أفياتور EX8 في الصين بمحرك هجينة وخمسة مقاعد .