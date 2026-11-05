مواصفات نيسان باترول 2027 الجديدة

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

نيسان باترول موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: نيسان باترول موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات نيسان باترول موديل 2027

نيسان باترول موديل 2027

تحتوي سيارة نيسان باترول موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها Off-Road Tyres .

نيسان باترول موديل 2027

ويوجد بـ سيارة نيسان باترول أيضا، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix .

محرك نيسان باترول موديل 2027

نيسان باترول موديل 2027

تحصل سيارة نيسان باترول موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 3800 سي سي، وتنتج قوة 316 حصان، وبها خزان وقود سعة 97 لتر، وبها عزم دوران 368 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ نيسان باترول موديل 2027

نيسان باترول موديل 2027

زودت سيارة نيسان باترول موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر نيسان باترول موديل 2027

نيسان باترول موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان باترول موديل 2027 تباع بسعر 8 مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان باترول موديل 2027 تباع بسعر 9 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان باترول موديل 2027 تباع بسعر 10 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان باترول موديل 2027 تباع بسعر 11 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة نيسان باترول موديل 2027 تباع بسعر 11 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة نيسان باترول موديل 2027 تباع بسعر 11 مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة السابعة من سيارة نيسان باترول موديل 2027 تباع بسعر 13 مليون جنيه .

الفئة الثامنة من سيارة نيسان باترول موديل 2027 تباع بسعر 14 مليون جنيه .