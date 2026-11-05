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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجناح المصري ببورصة لندن الدولية للسياحة 2026 يحصد جائزتي أفضل تصميم ونشاط تفاعلي

الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة
الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة

حصد الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM London 2026)، المقامة حاليًا بالعاصمة البريطانية لندن، جائزتي أفضل تصميم (Best Stand Design) وأفضل نشاط تفاعلي (Best Stand Activation)، وذلك تقديرًا لتصميمه المبتكر وما يقدمه من تجربة تفاعلية متميزة تعكس ثراء وتنوع المقومات السياحية والأثرية للمقصد السياحي المصري، وتتيح للزائرين استكشاف ملامح الهوية المصرية عبر رحلة تجمع بين عراقة الحضارة والتنوع الثقافي والسياحي.

الجناح المصري ببورصة لندن 

وقد تسلم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الجائزتين خلال تواجده بالجناح المصري، من السيد Conan Jal، مدير أول الشراكات الاستراتيجية ببورصة لندن الدولية للسياحة، بحضور Pete Kumposcht الرئيس التنفيذي للمبيعات ببورصة لندن الدولية للسياحة، و Jonathan Hull مدير المبيعات ببورصة لندن الدولية للسياحة.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد شريف فتحي عن سعادته بحصول الجناح المصري على هاتين الجائزتين، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس نجاح الجهود المبذولة لتقديم المقصد السياحي المصري بصورة مبتكرة ومعاصرة، تُبرز ما يتمتع به من تنوع لا مثيل له في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية، وتترجم الرسالة الترويجية لمصر تحت شعار «تنوع سياحي لا يُضاهى» إلى تجربة حية وتفاعلية تتيح للزائرين التعرف على ما يقدمه المقصد المصري من تجارب سياحية متنوعة ومتميزة.

وأشار الوزير إلى أن هذا الفوز يكتسب أهمية خاصة في ضوء كون مصر شريكًا رئيسيًا (Premier Partner) لبورصة لندن الدولية للسياحة هذا العام، بما يعزز من حضورها على الساحة السياحية الدولية، ويسهم في إبراز مكانتها كمقصد سياحي عالمي يجمع بين الحضارة العريقة والمقومات الطبيعية الفريدة والتجارب السياحية الحديثة، ويلبي مختلف اهتمامات وأذواق السائحين.

كما توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وجميع القائمين على تصميم وتنفيذ الجناح المصري، مثمنًا ما بذلوه من جهود متميزة أسهمت في ظهوره بهذه الصورة المشرفة التي تعكس مكانة مصر السياحية وتليق بتاريخها الحضاري العريق ومقوماتها المتفردة.

جدير بالذكر أن الجناح المصري المشارك بالبورصة هذا العام يتميز بتصميم معماري عصري ومبتكر، يعكس مفهوم «تنوع سياحي لا يُضاهى»، حيث يأخذ الزائرين في رحلة تفاعلية عبر ثلاث محطات رئيسية، تستعرض ملامح الهوية المصرية وتطورها الحضاري والثقافي عبر العصور، وصولًا إلى مصر الحديثة وما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة.

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