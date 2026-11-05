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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية 11,000 مللي أمبير.. شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

هاتف Redmi Turbo 6 Max
هاتف Redmi Turbo 6 Max
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء الرائد وعمر البطارية الخارق، فإن هاتف Redmi Turbo 6 Max المنتظر هو خيارك المثالي.
 

يمثل هذا الهاتف قفزة نوعية ضخمة وترقية استثنائية مقارنة بـالجيل السابق؛ حيث ينفرد بـبطارية عملاقة بسعة 11,000 مللي أمبير—وهي السعة الأكبر والأقوى في تاريخ هواتف شاومي مما يضمن لك طاقة جبارة وأداءً يصمد لأيام دون الحاجة لإعادة الشحن.
 

 كشف المُسرّب الموثوق Digital Chat Station عن تفاصيل حصرية أخرى حول هذا الهاتف الذكي المُصمم خصيصاً للأداء العالي. إذ يُحتمل أن يتميز ببطارية ضخمة تُسجل رقماً قياسياً جديداً لهواتف شاومي .

تفاصيل بطارية هاتف Redmi Turbo 6 Max 

 وفقا لتسريبات منصة Weibo، سيحتوي الهاتف الجديد عالي الأداء، المزود بمعالج Dimensity وشاشة 7 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث فائق، على بطارية بسعة 11000 مللي أمبير/ساعة وقوة 40.72 واط/ساعة. ورغم أن المُسرّب لم يذكر الاسم التجاري للهاتف صراحةً إلا أن المواصفات تتطابق مع المواصفات المسربة سابقًا لهاتف Redmi Turbo 6 Max .

مواصفات هاتف Turbo 6 Max

إذا صحّت هذه المعلومات، فسيكون هذا أكبر بطارية لهاتف ذكي من شاومي على الإطلاق، متجاوزةً سعة 10000 مللي أمبير التي سُجّلت سابقًا لبعض الأجهزة القادمة. قد تجعل هذه البطارية الضخمة هاتف Turbo 6 Max جذابًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يُفضّلون جلسات الألعاب الطويلة والاستخدام لفترات أطول بين عمليات الشحن.

ليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الهاتف ببطارية ضخمة غير معتادة. ففي وقت سابق، أشار موقع Digital Chat Station إلى أن الجهاز سيحتوي على بطارية تتجاوز سعتها 10000 مللي أمبير/ساعة، بالإضافة إلى معالج MediaTek Dimensity 9500s. وتشير أحدث المعلومات الآن إلى سعة أكثر تحديدًا تبلغ 11000 مللي أمبير/ساعة.

ميزات هاتف Turbo 6 Max

أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Redmi Turbo 6 Max سيأتي بشاشة OLED مسطحة بحجم 7 بوصات تقريبًا بدقة 2K ومعدل تحديث يُقدّر بـ 185 هرتز. ويُشاع أن الشاشة ستُصنع بتقنية LIPO، مما يسمح بحواف رفيعة للغاية لا تتجاوز 1 مم من جميع الجوانب. 

تشمل الميزات الأخرى المُعلن عنها إطارًا معدنيًا في المنتصف، وتصنيفات IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، وكاميرا خلفية مزدوجة.

للمقارنة، أُطلق هاتف Redmi Turbo 5 Max بشاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية بسعة 9000 مللي أمبير، وشحن سلكي بقوة 100 واط. من المتوقع أن يُقدم خليفته تحسينات ملحوظة في كلٍ من تقنية الشاشة وسعة البطارية. كما يُتوقع أن يُطرح هاتف Turbo 6 Max في الأسواق العالمية تحت اسم Poco X9 Pro Max .

لم تُؤكد ريدمي بعدُ الجهاز أو مواصفاته. من المُحتمل إطلاقه في الصين حوالي يناير 2027، على غرار جدول إطلاق الجيل السابق

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