شاومي تتحدى الكبار بهاتف خارج التوقعات.. تسريبات تكشف مفاجآت Redmi Turbo 6 Max

تعمل شركة ريدمي Redmi، التابعة لـ شاومي، على تطوير هاتف ذكي جديد بشاشة ضخمة تقترب في حجمها من شاشات الأجهزة اللوحية، وهو هاتف Redmi Turbo 6 Max، الذي كشفت تسريبات حديثة عن تصميمه ومواصفاته الرئيسية، مشيرة إلى احتمالية طرحه في الأسواق العالمية تحت اسم POCO X9 Pro Max.

وبحسب المعلومات التي نشرها المسرب Gadgets Data، من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة كبيرة قياس 7 بوصات، بدقة 2K، ومعدل تحديث يصل إلى 185 هرتز، مع لوحة LTPS OLED وحواف نحيفة للغاية، وهي مواصفات قد تمنحه تجربة استخدام تجمع بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، خاصة عند ممارسة الألعاب ومشاهدة المحتوى المرئي.

ولا يعد هذا التوجه جديدا تماما على الشركة، إذ سبق أن قدمت ريدمي هاتف Redmi 15 في السوق الهندية بشاشة قياس 6.9 بوصة، إلا أن المواصفات المسربة لهاتف Turbo 6 Max تشير إلى نقلة ملحوظة من حيث معدل التحديث ودقة العرض.

معالج رائد وبطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير



على مستوى الأداء، تشير التسريبات إلى أن Redmi Turbo 6 Max سيعتمد على معالج من سلسلة Dimensity 9000 المصنعة بتقنية 3 نانومتر، مع احتمالية استخدام أحد معالجي Dimensity 9500 أو Dimensity 9500M، على أن يقترن بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X ومساحة تخزين داخلية بمعيار UFS 4.1.

هاتف Redmi

ومن أبرز المواصفات المنتظرة أيضا، تزويد الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100 واط، ما قد يمنحه قدرة كبيرة على العمل لفترات طويلة، خصوصا مع الاستخدام المكثف والألعاب.

ويذكر أن الجيل السابق Redmi Turbo 5 Max جاء بالفعل ببطارية كبيرة سعة 9000 مللي أمبير.

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومزايا إضافية



أما بالنسبة إلى التصوير، فمن المتوقع أن يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مدعومة بتقنية التثبيت البصري للصورة OIS، إلى جانب كاميرا للتصوير بزاوية واسعة جدا.

ويبدو أن ريدمي تتجه إلى التركيز على الأداء وعمر البطارية وحجم الشاشة، بدلا من تقديم منظومة تصوير متعددة العدسات أو ذات مواصفات متقدمة.

وتتضمن المواصفات الأخرى المتوقعة إطارا معدنيا، ووحدة كاميرات خلفية بتصميم أفقي، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP69، إلى جانب مستشعر بصمة فوق صوتي مدمج.

هل يستحق Redmi Turbo 6 Max الانتظار؟



استنادا إلى المواصفات المتداولة حتى الآن، يبدو أن Redmi Turbo 6 Max يستهدف المستخدمين الباحثين عن هاتف يجمع بين الشاشة الكبيرة والأداء القوي وعمر البطارية الطويل، مع مواصفات قد تجعله خيارا مناسبا للألعاب واستهلاك المحتوى الترفيهي.

ومع ذلك، تظل هذه المعلومات في إطار التسريبات غير الرسمية، ولم تؤكد ريدمي حتى الآن المواصفات النهائية للهاتف أو موعد إطلاقه، كما لم تحسم الشركة مسألة طرحه عالميا باسم POCO X9 Pro Max.