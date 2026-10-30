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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية تدوم 21 يوما و150 وضعا رياضيا.. شاومي تشعل المنافسة بسوارها الذكي Smart Band 11

Smart Band 11
Smart Band 11
شيماء عبد المنعم

وسعت شركة شاومي، نطاق توافر سوارها الذكي الجديد Xiaomi Smart Band 11، بعدما بدأت طرحه في الأسواق الأوروبية، وتحديدا في إسبانيا، مع توفير إصدار يدعم تقنية الاتصال قريب المدى NFC لأول مرة ضمن هذه السلسلة في السوق الأوروبية.

وكانت شاومي قد كشفت عن Smart Band 11 في السوق الصينية يوم 3 سبتمبر، قبل إدراجه على موقعها العالمي في وقت لاحق من الشهر نفسه، ثم بدأت طرحه في الأسواق الدولية خلال منتصف أكتوبر، ليصل الآن إلى أوروبا.

ويتوفر الإصدار القياسي من سوار Smart Band 11 في إسبانيا بسعر 59.99 يورو، ما يعادل نحو 67 دولارا، بينما يأتي إصدار NFC بسعر 79.99 يورو، أي ما يقارب 89 دولارا، ولم تكشف شاومي حتى الآن عن تفاصيل نطاق دعم الإصدار الجديد لميزة الدفع اللاتلامسي عبر NFC.

سوار Smart Band 11

ويضع هذا السعر إصدار Smart Band 11 NFC في منافسة مباشرة مع بعض الساعات والأساور الأعلى سعرا، إذ يعادل تقريبا سعر Xiaomi Smart Band 10 Pro، كما يزيد بنحو 60% على سعر الإصدار القياسي من Smart Band 10. 

وفي المقابل، يأتي الإصدار القياسي من Smart Band 11 أغلى بنحو 20% مقارنة بسابقه.

مواصفات Xiaomi Smart Band 11

على مستوى المواصفات، تأتي جميع إصدارات السوار بشاشة AMOLED توفر مستوى سطوع يصل إلى 2000 شمعة، إلى جانب بطارية بسعة 233 مللي أمبير في الساعة، تقول شاومي إنها توفر عمر تشغيل يصل إلى 21 يوما بشحنة واحدة.

كما يضم السوار أكثر من 150 وضعا رياضيا لمتابعة الأنشطة والتمارين المختلفة، مع دعم التكامل مع منظومة أجهزة وخدمات آبل.

ويتوافر Xiaomi Smart Band 11 بثلاثة ألوان، هي الوردي الغامض، والفضي، والأسود.

Xiaomi Smart Band 11
شاومي Xiaomi Smart Band 11 سوار شاومي Smart Band 11 Smart Band 11

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