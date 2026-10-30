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فاروق: حماية الرقعة الزراعية خط أحمر ودعم صغار المزارعين أولويتنا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فاروق: حماية الرقعة الزراعية خط أحمر ودعم صغار المزارعين أولويتنا

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدداً من مزارعي محافظة الجيزة للاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم، بحضور عدد من قيادات الوزارة والتنفيذيين؛ استمرارا للقاءاته الدورية المباشرة مع المزارعين من مختلف المحافظات.

وحرص الوزير خلال اللقاء على الاستماع لكافة المشكلات والعقبات التي تواجه المزارعين في قراهم ومراكزهم المختلفة، موجهاً المسؤولين بالعمل الفوري على دراستها ووضع حلول جذرية وعاجلة لها.

وأكد الوزير أن التواصل الدائم مع المزارعين يمثل أولوية رئيسية لتقديم كافة سبل الدعم والتيسير عليهم، مشدداً على أن صغار المزارعين يأتون في صدارة أجندة العمل بالوزارة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من المحاور الهامة، وفي مقدمتها مبادرة الوزارة لدعم صغار المزارعين استعداداً لموسم القمح عبر التوسع في استخدام الميكنة الحديثة، فضلا عن التأكيد على جهود الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة المدعمة وانتظام توزيعها، إلى جانب توفير التقاوي عالية الجودة والإنتاجية.

وأشار "فاروق" إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني واللوجستي والتيسيرات اللازمة للنهوض بإنتاجية القمح، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي لنقل أحدث المعاملات والممارسات للمزارعين في الحقول، كما أوضح أن الوزارة تقدم الدعم في تطهير المساقي والمراوي لضمان وصول المياه لنهايات الترع والتوسع في الممارسات المرشدة للمياه.

وأضاف الوزير أن الدولة توفر برامج تمويل ميسرة للمزارعين، لا سيما في مشروعات الثروة الحيوانية وفي مقدمتها المشروع القومي لإحياء البتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان؛ بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، بالتوازي مع تكثيف القوافل البيطرية والتوسع في التلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات.

وشدد "فاروق" على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها خطاً أحمر للأمن الغذائي القومي، موجهاً بالتصدي بكل حزم وشدة لأي محاولات للتعدي على الأراضي سواء بالبناء أو التبوير، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فوراً ضد المخالفين للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأكد وزير الزراعة أن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة دائماً أمام الفلاح المصري للاستماع إلى مشكلاته وتذليل كافة العقبات التي تواجهه بشكل فوري، مشيراً إلى أن هناك توجيهات لجميع مسؤولي الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالنزول الميداني المستمر إلى الحقول للتعرف على الأزمات على أرض الواقع وتقديم الدعم الفني واللوجستي المباشر.

وزير الزراعة مزارعي محافظة الجيزة المشكلات والعقبات سبل الدعم والتيسير تطهير المساقي والمراوي

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