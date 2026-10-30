ناقد رياضي: أزمة شيكو بانزا في رواندا حقيقية.. واحتفاله الأخير مقزز

انتقد محمود فؤاد، الناقد الرياضي، طريقة احتفال شيكو بانزا، لاعب الزمالك، عقب الفوز على المقاولون العرب، مطالبًا إدارة النادي باتخاذ موقف تجاه اللاعب ومعاقبته على سلوكه.



وقال محمود فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «الزمالك يعاني من مشكلات منذ فترة طويلة، ولكن يبقى شامخًا، يمرض ولا يموت، ومهما حاولوا هدمه يظل الزمالك».



وأضاف: «شيكو بانزا تسبب في أزمة رواندا، مثل فتوح وأحمد شريف، وكانت هناك أزمة تخص اللاعب في رواندا».



وتابع: «هل ستتم ملاحقة أي شخص قضائيًا لمجرد أنه سيقول خبرًا عن الزمالك؟».



وأشار إلى وجود جلسة عُقدت مؤخرًا، قائلًا: «سيتم الإعلان عن توليه المسؤولية، وتم تفويض ثلاثة من أعضاء المجلس للتعامل مع حسام الزناتي، الذي سيكون حلقة الوصل معه في جميع الملفات، وتتبقى بعض الرتوش الإضافية الخاصة بالميزانية والجهاز المعاون لمعتمد جمال، والأقرب أن يتم الإعلان عن ذلك خلال فترة التوقف الدولي».



وأوضح: «كان حسام الزناتي متحفظًا على وجود معتمد جمال، لكنه متمسك بتدعيم الجهاز الفني بوجود محلل أداء ومدرب أجنبي بجوار معتمد جمال».



وأكد صعوبة مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، في ظل الظروف التي يمر بها النادي مؤخرًا، مضيفًا: «الموسم الماضي لم يكن أحد يتخيل أن يتوج الزمالك بالدوري، والجميع قالوا إنه سيتواجد في مجموعة الصراع من أجل الهروب من شبح الهبوط».



وواصل: «إذا تخطى الزمالك دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، لدي يقين بأنه سيتوج باللقب، وستكون البطولة الأغلى في تاريخ النادي».



وعن احتفال شيكو بانزا عقب الفوز الأخير، قال: «احتفال شيكو بانزا مقزز، ولا يتماشى مع مبادئ النادي. إنه لاعب غريب جدًا ويفعل أشياء غريبة، كما أنه لاعب مزاجي. ولو كان القيد مفتوحًا في يناير، لكان من الممكن الإطاحة به. احتفاله بالأمس يستوجب وقفة من جانب نادي الزمالك ورابطة الأندية».



واختتم تصريحاته بالحديث عن مستقبل أحمد فتوح مع الزمالك، قائلًا: «فتوح مرحب بشدة بتجديد عقده مع الزمالك، لكن لديه مطالب مادية يرى أنه يجب تلبيتها خلال الفترة المقبلة. اللاعب يريد البقاء في النادي، ولن تقل قيمة العقد عن 25 إلى 30 مليونًا، إلى جانب 10 ملايين جنيه منحة توقيع».