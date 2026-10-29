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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يخاطب ستاد القاهرة لاستضافة مواجهة الإفريقي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى هيئة ستاد القاهرة الدولي، يطلب خلاله استضافة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الإفريقي التونسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في السادسة مساء السبت الموافق 28 نوفمبر المقبل.

ويتمسك مسؤولو الزمالك بإقامة المباراة على ستاد القاهرة الدولي، مطالبين بتأجيل أعمال زراعة البذرة الشتوية في الملعب، لحين الانتهاء من مواجهة الإفريقي التونسي، بما يضمن خوض اللقاء على الملعب الذي يفضله النادي.

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أُقيمت أمس الأربعاء، قد أسفرت عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية، إلى جانب أندية يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والإفريقي التونسي.

وكان الزمالك قد حجز مقعده في دور المجموعات بعدما تجاوز عقبة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني، بالفوز بهدف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب، ليواصل مشواره في البطولة القارية سعيًا للمنافسة على اللقب.

الزمالك الإفريقي التونسي دوري أبطال إفريقيا

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