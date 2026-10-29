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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد إعلان رفع الفائدة.. سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم الخميس 29-10-2026 داخل البنوك الحكومية بالتوازي مع اعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة.

رفع سعر الفائدة

واعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساسية بواقع 1% على مستوي المعاملات المصرفية .

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في البنوك الحكومية

واستقر سعر الدولار في البنوك الحكومية مساء اليوم بعد زيادة سجلها بقيمة 22 قرشًا منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الدولار في بنك مصر

وصل متوسط سعر الدولار في بنك مصر  55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في آخر تحديث له اليوم 55.99 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 55.99 جنيه للشراءو 56.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار 55.94 جنيه للشراء و 56.04 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وبلغ ثاني اقل سعر دولار 55.95 جنيه للشراء و 56.05 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول و البركة.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 55.97 جنيه للشراء و 56.07 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التعمير والاسكان، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،التنمية الصناعية، الإسكندرية، المصري الخليجي، مصر، نكست، المصرف العربي الدولي،HSBC، الأهلي المصري،سايب، الأهلي الكويتي".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر 

وصل أعلي سعر دولار 56.09 جنيه للشراء و 56.19 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 56.07 جنيه للشرا و 56.17 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و قناة السويس.

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