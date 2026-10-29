بيراميدز يتعادل مع وادي دجلة في الشوط الأول بالدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز ووادي دجلة، التي تجمع الفريقين مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ بيراميدز المباراة بقوة، ونجح محمود صابر في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 12، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية مبكرًا في اللقاء.

في المقابل، لم يستسلم وادي دجلة، ونجح أحمد عابدين في إدراك التعادل بالدقيقة 38، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية، وينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

تشكيل بيراميدز أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، كريم حافظ.

خط الوسط: محمود صابر، مصطفى فتحي، مهند لاشين، محمود زلاكة، ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى زيكو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد، خالد عوض، إياد العسقلاني، أحمد عبد القادر، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، حامد حمدان، عودة فاخوري، ويوسف أوباما.

تشكيل وادي دجلة أمام بيراميدز

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: عمر عدلي، أحمد عابدين، أحمد رضا، أحمد سكولز.

خط الوسط: إبراهيم البهنسي، محمود عادل، حمزة حسان.

خط الهجوم: زيزو، يوسف أويا، محمود دياسطي.

ترتيب بيراميدز ووادي دجلة في الدوري

يدخل بيراميدز المواجهة متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في الصدارة ومواصلة نتائجه الإيجابية.

في المقابل، يحتل وادي دجلة المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر لتحسين موقعه في جدول الترتيب.