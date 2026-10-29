2500 مشارك من 65 دولة.. وزير الري يستعرض حصاد أسبوع القاهرة للمياه ويعلن موعد الدورة العاشرة

اختتمت اليوم الخميس، الموافق 29 أكتوبر 2026، فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، خلال حفل شهد مشاركة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ووزراء المياه في السودان والكونغو برازافيل وبوتسوانا وليبيريا، ومحافظ القليوبية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وألقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كلمة وجه خلالها التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته أسبوع القاهرة للمياه وإلقاء كلمة مسجلة في حفل افتتاح الأسبوع يوم الأحد الماضي، كما وجه التحية إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لحضوره حفل الافتتاح.

كما وجه سويلم الشكر إلى جميع المشاركين في الأسبوع من مختلف الدول والمنظمات حول العالم، والمنظمين والممولين، وأجهزة الدولة المصرية على تعاونها البناء لإنجاح هذا الحدث بما يليق بمكانة مصر ودورها الريادي.

وأشار سويلم إلى أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار وعرض قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي بشكل عام، والأفريقي بشكل خاص، مؤكدا دور الأسبوع في بحث التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

واستعرض ما تحقق خلال النسخ الثماني السابقة من أسابيع القاهرة للمياه، خلال الفترة من 2018 حتى 2025، والتي شهدت مشاركة 2300 متحدث، و650 منظمة، و28 ألف مشارك، و140 عارضا، وتنظيم 43 مسابقة، وتوقيع 20 مذكرة تفاهم واتفاقية.

وأشار سويلم إلى مشاركة 2500 شخص من 65 دولة في فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بحضور 20 وزيرا، و5 نواب وزراء، و185 عضوا من الوفود الوزارية، و118 منظمة إقليمية ودولية، و490 متحدثا. كما شهد الأسبوع عقد 138 جلسة، منها 7 جلسات رفيعة المستوى، وتنظيم 5 مسابقات، ومشاركة 23 عارضا في المعرض المقام على هامش الفعاليات، وتوقيع 4 مذكرات تفاهم.

وأوضح أن المشاركين تنوعوا بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم، بما أسهم في تنوع الخبرات وإثراء النقاشات خلال الجلسات المختلفة.

وشهد حفل الافتتاح حضور رئيس مجلس الوزراء، و17 وزيرا ومحافظا، فيما شارك في فعاليات الأسبوع 20 وزيرا و5 نواب وزراء من دول مختلفة، إلى جانب 4 مبعوثين للمياه و39 من كبار الضيوف.

والتقى كبار ضيوف المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم الثاني من فعاليات الأسبوع.

واستعرض سويلم أبرز الملفات التي تناولتها جلسات الأسبوع، وفي مقدمتها تسلم مصر رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، وانتخابها رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس، وانتخاب السودان نائبا لرئيس المكتب التنفيذي، إلى جانب عقد جلسة رفيعة المستوى للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

كما شهدت الفعاليات إطلاق استراتيجية مرفق المياه الأفريقي للفترة من 2026 إلى 2030، وعقد جلسة لمبادرة حوض النيل (NBI) تحت عنوان «النيل.. فرصة مشتركة»، بالإضافة إلى تنظيم جلسات فنية وجانبية وزيارات ميدانية للوفود المشاركة.

وشهد الأسبوع توقيع بروتوكول تعاون بين الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه والجانب الهولندي، لبدء تنفيذ مشروع لحصاد مياه الأمطار والحماية من السيول، يتضمن إنشاء 50 بحيرة جبلية بوادي فيران في محافظة جنوب سيناء.

وأضاف سويلم أن جلسات الأسبوع ناقشت عددا من الموضوعات المهمة، من بينها الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية، وتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها، وتطبيق إجراءات تدعم التكيف مع التغيرات المناخية، وتحقيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، وتحسين إدارة الخزانات الجوفية، وتعزيز التعاون في أحواض الأنهار الدولية المشتركة.

وأعلن سويلم عقد أسبوع القاهرة العاشر للمياه خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2027، تحت عنوان «المياه عند مفترق طرق: محطات عالمية بارزة في مجالات المناخ والأراضي والطبيعة».