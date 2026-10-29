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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القبض على إيطالي خطط لهجمات ضد مسجد وكنيس يهودي في ميلانو

الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية
خاطر عبادة

ألقت السلطات الإيطالية القبض على شاب يبلغ 22 عاماً في منطقة ميلانو الكبرى، للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف كنيساً يهودياً ومسجداً في المدينة.


وأفادت تقارير إعلامية اليوم الخميس بأن المحققين أكدوا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن المتهم عمل على تنفيذ مخططه "حتى أدق التفاصيل".

الخلفية الأيديولوجية للمتهم


وبحسب التقارير، عثرت الوحدة الخاصة التي نفذت عملية التوقيف على أدلة تشير إلى ارتباط المشتبه به بأشخاص ينكرون المحرقة النازية ومعادين للإسلام ومن أنصار تفوق العرق الأبيض.

ووفقاً للشرطة، قام الرجل بمعاينة كنيس يهودي في ميلانو ومسجد في ضواحي المدينة الواقعة شمالي إيطاليا في إطار التخطيط للهجمات.


كما تبين أنه اكتسب معرفة بكيفية تصنيع العبوات الناسفة والأسلحة، إلى جانب كيفية استخدام المواد الكيميائية والجرثومية، وتشير النتائج الأولية إلى أنه كان يعتزم تنفيذ الهجمات بمفرده.


وخلال عملية التوقيف، ضبطت القوات وثيقة من 12 صفحة يُعتقد أنها كانت معدة للنشر بعد تنفيذ إحدى الهجمات، وورد فيها بحسب المحققين: "حان الوقت لأن يقدم أحدهم على فعل شيء.. أشعر بأنني جندي، وأعلم أن حربي قد بدأت بالفعل، حتى وإن كنت ما زلت أعمل على تنظيمها. لكنني سأنجح، صدقوني".

إيطاليا ميلانو التخطيط لهجوم إرهابي هجمات إرهابية

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