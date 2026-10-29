صلاح حسب الله: شفافية الرئيس السيسي وأرقامه المباشرة تواجه الشائعات

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، أن أكبر مكسب اجتماعي حققه منتدى مصر 2026 تمثل في نقل المواطن المصري من مقاعد المتفرجين إلى موقع الشريك الفاعل في صياغة الرؤية الوطنية، من خلال إتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة التحديات وطرح المقترحات.

تنفيذ توصيات منتدى مصر التحدي الأكبر أمام الحكومة

وقال حسب الله، خلال لقائه مع الإعلامي علاء أبو بكر، في برنامج «مصر في القلب» المذاع على قناة «المحور»، إن حجم الإقبال والتفاعل الشعبي مع فعاليات المنتدى يعكس، بحسب تقديره، حالة المصداقية والشفافية التي انتهجتها الدولة، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين عبر منصات المنتدى بلغ نحو 61 ألف مواطن، فيما شارك ما يقرب من 100 ألف شخص بطرح التساؤلات والرؤى، وحضر الفعاليات نحو 9 آلاف شخص، بما يعكس رغبة المواطنين في التفاعل مع قضايا وطنهم.

وأوضح المتحدث السابق باسم مجلس النواب أن الحضور داخل قاعات المنتدى ضم شرائح متنوعة من المجتمع المصري، ولم يقتصر على النخبة أو فئة بعينها، بل شمل الشباب والخبراء والمفكرين والمهنيين، والأحزاب السياسية والشخصيات غير الحزبية، وممثلي العمال والفلاحين ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.

وأضاف أن هذا التنوع أتاح مشاركة فئات مختلفة في صياغة الأفكار والمقترحات، واصفًا التفاعل خلال المنتدى بأنه نقلة نوعية نقلت المواطنين من الاكتفاء بطرح الآراء والتحليلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى المشاركة المباشرة في مناقشة المشكلات والبحث عن حلول لها.

وقال حسب الله: «بدلاً من أن يستهلك الشباب وقتهم في التحليل من على البر، فتحت الدولة الأبواب وقالت للجميع: تفضلوا، هذه هي التحديات، فما هي مقترحاتكم للحل؟.. وهذا هو أكبر نجاح للمؤتمر في بناء جسر ثقة حقيقي بين مؤسسات الدولة والمواطن».

وأشاد بمداخلات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة خلال جلسات المنتدى، لا سيما الجلسات المتعلقة بقطاع الطاقة والمواد البترولية، وحرصه على توضيح الأرقام الدقيقة وحجم التكاليف التي تتحملها الدولة لدعم المواطنين.

وأشار إلى أن عرض البيانات والتكاليف بلغة الأرقام المباشرة يعزز الشفافية، ويسهم في مواجهة الشائعات والرد على ما يثار من معلومات غير دقيقة.

وشدد حسب الله على أن التحدي الأكبر أمام الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء يتمثل في الالتزام بتنفيذ توصيات المنتدى وفق برامج زمنية محددة، ومواصلة التواصل المباشر مع المواطنين والتعامل مع مشكلاتهم في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة.

وأكد أهمية الاستجابة للتوجيهات الرئاسية التي تضع خدمة المواطن وتحسين مستوى معيشته على رأس أولويات الجمهورية الجديدة.