تحسين الأجور وبيئة العمل ضرورة.. أسامة حمدي يحذر من تفاقم أزمة نقص الأطباء في مصر

حذر الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر وأمراض الباطنة بجامعة هارفارد، من تداعيات تزايد هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، بالتزامن مع تزايد جهود الدول الأوروبية لاستقطاب الأطباء المصريين والاستفادة من خبراتهم.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الحد من هجرة الكفاءات الطبية لا يتحقق من خلال فرض قيود على سفر الأطباء، بل يتطلب معالجة الأسباب التي تدفعهم إلى البحث عن فرص عمل خارج البلاد.

تحفيز الأطباء على مواصلة مسيرتهم المهنية

وأشار إلى أهمية توفير رواتب تتناسب مع طبيعة المسؤوليات الطبية، إلى جانب تحسين ظروف العمل داخل المستشفيات، وإتاحة فرص متميزة للتدريب والتطوير المهني، بما يسهم في تحفيز الأطباء على مواصلة مسيرتهم المهنية داخل مصر.