تأكيد وفاة وزيرة العمل الإسبانية السابقة فاطمة بانييث في حادث تصادم القطارين

أكدت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، وفاة وزيرة العمل والضمان الاجتماعي السابقة فاطمة بانييث، إثر حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة طليطلة، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 69 شخصًا، وفقًا للتقارير الواردة بشأن الحادث.

ونعت منظمة أصحاب العمل الإسبانية (CEOE)، التي كانت بانييث تتولى رئاستها، الوزيرة السابقة في بيان رسمي، مشيدة بإسهاماتها في قيادة المنظمة ودورها في العمل الاجتماعي والاستراتيجي.

وقالت المنظمة، بحسب ما أوردته صحيفة «إل باييس» الإسبانية، إن «قيادة بانييث والتزامها الاجتماعي ورؤيتها الاستراتيجية تركت بصمة لا تُمحى في هذه المنظمة، وفي نفوس كل من عملوا معها».

وكانت السلطات الإسبانية قد أفادت، خلال الساعات الأولى من وقوع الحادث، بأن بانييث كانت تستقل إحدى العربات الأكثر تضررًا جراء التصادم، لكن تأكيد وفاتها تأخر حتى اليوم، بعد إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) للتعرف على هويتها.

وشغلت بانييث منصب وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في حكومة رئيس الوزراء الإسباني الأسبق ماريانو راخوي، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2018، ولعبت دورًا بارزًا في استجابة إسبانيا للتداعيات الاقتصادية لأزمة منطقة اليورو.