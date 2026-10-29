هاني جنينة: المركزي المصري يتبنى مستهدفًا صارمًا لخفض التضخم

قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة إن البنك المركزي المصري يتبنى توجهًا صارمًا للسيطرة على معدلات التضخم، في إطار سياسته النقدية الهادفة إلى استعادة استقرار الأسعار والحد من الضغوط التضخمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.

هاني جنينة يكشف توجه المركزي للسيطرة على ارتفاع الأسعار

وأوضح جنينة، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة «إم بي سي مصر»، أن تشديد السياسة النقدية يعكس أولوية احتواء التضخم وفق مستهدفات واضحة، بما يعزز مصداقية السياسة النقدية ويسهم في ترسيخ توقعات أكثر استقرارًا بشأن مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن التعامل مع التضخم يتطلب الالتزام المستمر بسياسات نقدية تتناسب مع طبيعة الضغوط القائمة، إلى جانب متابعة تطورات الأسعار والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما يساعد على تحقيق المستهدفات المعلنة والحفاظ على الاستقرار النقدي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح هذه السياسة يرتبط بقدرة الإجراءات المتخذة على كبح الضغوط التضخمية وتحقيق تراجع مستدام في معدلات التضخم، بما ينعكس إيجابيًا على القوة الشرائية للمواطنين، ويسهم في تحسين بيئة اتخاذ القرارات الاستثمارية والاستهلاكية.