لحظة مغادرة الرئيس السيسي موسكو متوجها إلى بودابست في زيارة رسمية إلى المجر

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي،، العاصمة الروسية موسكو، متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست، في مستهل زيارة رسمية إلى المجر.

الرئيس السيسي يغادر موسكو

وكان في وداع الرئيس السيسي لدى مغادرته موسكو، بوريسينكو جورجي، نائب وزير الخارجية الروسي، والسفير حمدي شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، إلى جانب أعضاء السفارة المصرية في موسكو.

الرئيس السيسي يصل المجر

ووصل الرئيس السيسي، منذ قليل، إلى مطار فيرينتس ليست الدولي بالعاصمة المجرية بودابست، حيث كان في استقباله بالينت روف، نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء، والسفيرة ريتا هيرينتشار، سفيرة المجر لدى القاهرة.

كما شارك في استقبال الرئيس السفير أحمد فهمي، سفير مصر لدى المجر، وأعضاء السفارة المصرية في بودابست، ومبعوث الأزهر الشريف، وأسقف وسط أوروبا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وراعي الكنيسة القبطية ببودابست، والرئيس الفخري للجالية المصرية في المجر، ورئيس مجلس إدارة رابطة الجالية المصرية في المجر.