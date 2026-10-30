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السفير التركي: انضمام مصر إلى تحالف مكة هام لتعزيز التوازنات الإقليمية
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير التركي بالقاهرة: سننتج مع مصر صواريخ وسفن وطائرات ومسيرات

السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن
السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن
ناصر السيد

قال السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، إن مصر تعد شريك طبيعي لتحالف مكة، وانضمامها الرسمي إلى هذا التحالف هو قرارها السيادي وسترحب تركيا بمثل هذه المشاركة.

وأضاف السفير التركي بالقاهرة خلال الاحتفال بالعيد الوطني التركي الـ103 أن مشاركة مصر في تحالف مكة مهمة أيضًا لإقامة التوازنات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن أكبر تهديد للأمن الإقليمي هو السعي للهيمنة والتوسع من خلال الثقة الزائدة بالنفس واكتساب القوة التوازن والردع، على النقيض، سيصمدان ضد تلك القوى ويوجهانها نحو ضبط النفس ونأمل نحو سلوك بناء وتكامل".

وأوضح شن في بيان للسفارة التركية، أن العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين مصر وتركيا ليست مسألة أو قرارًا اليوم، ولا مسألة تفضيل، بل ضرورة فرضتها متطلبات السلام والأمن والاستقرار والتنمية في منطقتنا المشتركة أي شرق المتوسط.

وقال إن هذه العلاقة تستمد الإلهام والقوة من تاريخنا المشترك الممتد 1200 عام، ومن ثقافتنا، ومن روابط القرابة بيننا ومنذ عام 2022، حيث تم افتتاح ما لا يقل عن خمسين منشأة إنتاج تركية جديدة في مصر، وتوفر الشركات التركية فرص عمل لما لا يقل عن 100 ألف مصري وأتوقع أن يسجل حجم تجارتنا رقمًا قياسيًا هذا العام ويقترب من تسعة مليارات دولار.

وتابع السفير شن أن العلاقات العسكرية بين البلدين تتقدم وهناك مشاريع الصناعات الدفاعية مضيفا "أنا واثق من أننا سنرى خلال عشر سنوات صواريخ وسفن وطائرات وطائرات بدون طيار منتجة بشكل مشترك من قبل تركيا ومصر".

وفي ختام كلمته قال السفير شن "يجب فهم الإرادة السياسية القوية التي أظهرها رئيسنا، رجب طيب أردوغان، ورئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، في تعزيز روابطنا الثنائية والتنسيق في القضايا الإقليمية في هذا السياق، زار رئيسنا أردوغان القاهرة في فبراير ونتطلع الى زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا في الفترة القادمة استجابة لدعوة الرئيس أردوغان القائمة".

السفير التركي بالقاهرة السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن تحالف مكة العيد الوطني التركي

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