هل تجوز الوصية بدفن آية الكرسي مع الميت؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الوصية بدفن آية الكرسي مع الميت، مؤكدًا أن هذه الوصية لا تجوز شرعًا ولا يجوز تنفيذها.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، خلال تصريح له، أن آية الكرسي من القرآن الكريم، الذي يجب تعظيمه وصيانته عن الامتهان، مشيرًا إلى أن جسد الميت يتحلل بعد دفنه، وقد ينتج عن ذلك صديد ونجاسات، وهو ما لا يتناسب مع وضع آيات القرآن الكريم بهذه الطريقة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الوصية بدفن آية الكرسي مع الميت لا تُنفذ، تعظيمًا لشأن القرآن الكريم والمصحف الشريف، وحرصًا على صيانتهما عن كل ما قد يُعد امتهانًا لهما.

حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن، مؤكدة أن دَفنَ الميت فيه تكريمٌ للإنسان؛ لقول الله تعالى في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقد حَثَّ الإسلامُ عليه، وأَجمَعَ المسلمون على أنَّ دَفن الميت ومُوَارَاةَ بَدَنِهِ فرضُ كِفَايَةٍ؛ إذا قام به بَعضٌ مِنهم أو مِن غيرهم سَقَط عن الباقين.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة على صفحتها عبر فيسبوك، أنه لا مانع شرعًا من وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن وهو وارد في السُّنة المُشرَّفة وفعل السلف الصالح؛ بأن يوضع عند دفن الميت حجرٌ أو تُرابٌ أو لَبِنةٌ؛ يُرفَع به رأسُه ويُسند به جسدُه تشبيهًا بالحي إذا نام.