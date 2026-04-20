حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن.. الإفتاء توضح

وضّحت دار الإفتاء المصرية حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن، مؤكدة أن دَفنَ الميت فيه تكريمٌ للإنسان؛ لقول الله تعالى في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقد حَثَّ الإسلامُ عليه، وأَجمَعَ المسلمون على أنَّ دَفن الميت ومُوَارَاةَ بَدَنِهِ فرضُ كِفَايَةٍ؛ إذا قام به بَعضٌ مِنهم أو مِن غيرهم سَقَط عن الباقين.

ما حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت ؟

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة على صفحتها عبر فيسبوك، أنه لا مانع شرعًا من وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن وهو وارد في السُّنة المُشرَّفة وفعل السلف الصالح؛ بأن يوضع عند دفن الميت حجرٌ أو تُرابٌ أو لَبِنةٌ؛ يُرفَع به رأسُه ويُسند به جسدُه تشبيهًا بالحي إذا نام.

واستشهدت دار الإفتاء، على إجازة وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن بما جاء عن ابن جريج، عن أَبِي بكرِ بن مُحمَّد، عَن غير واحدٍ مِن أصحابهم: "أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وُسِّدَ لَبِنَةً جُعِلَ إِلَيْهَا رَأْسُهُ؛ تَدْعَمُهُ وَلَا تُجْعَلُ تَحْتَ خَدِّهِ"، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه: لَبِنَةٌ صَحِيحَةٌ أَمْ كُسَيْرَةٌ؟ قَالَ: "بَلْ لَبِنَةٌ" أخرجه عبد الرزاق.

هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟

وفي سياق آخر، أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول حكم دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد، موضحة أن الأصل في الشريعة أن يُدفن الرجال منفردين والنساء منفردات، حفاظًا على الخصوصية والستر حتى بعد الوفاة، مؤكدة أن هذا هو الحكم العام الذي ينبغي الالتزام به.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أنه لا يُلجأ إلى مخالفة هذا الأصل إلا في حالات الضرورة، كعدم توافر مكان مستقل لدفن النساء، أو تعذر الفصل بينهم لأي سبب قهري، وهنا تُطبق القاعدة الفقهية التي تقرر أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن في أضيق الحدود.

حكم دفن المرأة مع الرجل

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه في حال الاضطرار لدفن الرجل مع المرأة في قبر واحد، يجب مراعاة وضع حاجز من التراب بينهما للفصل، مع تقديم الرجل في مقدمة القبر وجعل المرأة خلفه، بما يحقق قدرًا من الفصل والستر.

وأكدت أن هذا الأمر لا يُصار إليه إلا عند الضرورة القصوى، ومع الحرص على الالتزام بالضوابط الشرعية قدر الإمكان.