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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لماذا تخلت مايكروسوفت عن علامة Copilot+ PC في أقوى حواسبها الذكية؟

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

أثارت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية حالة من الغموض والجدل الواسع بين أوساط خبراء الهاردوير عقب إسقاطها المفاجئ لشعارها التسويقي الشهير "Copilot+ PC" عن أحدث وأقوى أجهزة اللابتوب المخصصة للذكاء الاصطناعي والمشغلة بنظام “ويندوز 11”.

 ورصدت تقارير برمجية من مصادر موثوقة داخل سلاسل التوريد لعام 2026، قيام الشركة بإعادة صياغة استراتيجيتها التسويقية بشكل عاجل، وسط تساؤلات مكثفة حول الأسباب العتادية والتقنية الكامنة وراء هذا التحول الاستراتيجي غير المتوقع.

تضارب في معايير وحدة المعالجة العصبية NPU

تستهدف التوجهات الهندسية الجديدة تفكيك الارتباك الذي أصاب المستهلكين بسبب شروط التسمية الصارمة التي فرضتها الشركة سابقاً.

 وتعتمد علامة "Copilot+ PC" تاريخياً على اشتراط تقديم وحدة معالجة عصبية (NPU) بقوة لا تقل عن 40 تيرابايت من العمليات في الثانية (TOPS).

 إلا أن لجوء بعض الشركاء لتطوير أجهزة خارقة تعتمد على كروت الشاشة المستقلة من "إنفيديا" لتقديم آلاف العمليات الحوسبية، جعل مواصفات العلامة القديمة تبدو قاصرة ولا تعبر عن القدرة الحقيقية للحواسب لعام 2026.

أزمة ميزة الاستدعاء الذكي والبرمجيات المثيرة للجدل

تمنح هذه الخطوة الجريئة مايكروسوفت فرصة لفصل عتادها الفائق عن الأزمات البرمجية والأمنية المرتبطة بخصائص الذكاء الاصطناعي المدمجة.

 وحرص مطورو ويندوز 11 على تخفيف الضغوط التسويقية المحيطة بميزة الاستدعاء المثيرة للجدل "Recall"، حيث ارتبطت علامة "Copilot+ PC" في أذهان المستخدمين بمخاوف اختراق الخصوصية والتتبع اللحظي للشاشة، ما دفع الشركة للاستغناء عن التسمية في الأجهزة الموجهة للمحترفين والشركات الكبرى لتجنب أي إحجام عن الشراء.

تحولات تسويقية كبرى تترقبها منافذ البيع بمصر

تفتح السياسة التسويقية المحدثة آفاقاً تنافسية كبرى داخل قطاع الحواسب المحمولة في مصر والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

ويرى متخصصو التقنية لعام 2026 أن تخلي مايكروسوفت عن العلامة الإلزامية سيسمح لشركات تصنيع اللابتوب بطرح حواسب قوية وهجينة بأسعار مرنة وملائمة لشرائح أوسع من المستهلكين والشباب، دون التقيد بحزمة مواصفات معقدة ترفع من التكلفة المالية النهائية لتصنيع الأجهزة.

يبرهن تراجع مايكروسوفت عن علامة "Copilot+ PC" في فئتها العليا على أن صناعة التكنولوجيا المعاصرة لعام 2026 باتت تدرك أن رضا المستهلك يحسمه الأداء العملي والخصوصية الآمنة وليس الشعارات الترويجية البراقة؛ ومع اكتمال الطرح العالمي للحواسب الجديدة.

ويتوقع خبراء الأمن السيبراني أن تساهم هذه الخطوة في إعادة بناء الثقة بمنظومة "ويندوز 11"، لتظل مرونة العتاد والبرمجيات هي المحرك الحقيقي لقيادة الفضاء الرقمي.

مايكروسوفت Microsoft ويندوز 11 Copilot PC ذكاء الاصطناعي CoPilot

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