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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تعد بإصلاح إحدى أكثر مشكلات Windows 11 إثارة للجدل

Windows 11
Windows 11
شيماء عبد المنعم

تعهدت شركة مايكروسوفت، بإجراء تحسينات جوهرية على القوائم السياقية Context Menus في نظام Windows 11، بهدف جعلها أسرع وأكثر بساطة في الاستخدام، وفقا لتصريحات ماركوس آش، نائب رئيس التصميم والأبحاث في قسم “ويندوز” والأجهزة بالشركة.

وقال “آش” إن مايكروسوفت تعمل حاليا على "جعل القوائم السياقية أسرع وأبسط بشكل افتراضي"، في خطوة تأتي استجابة للانتقادات المستمرة التي طالت هذه القوائم منذ إطلاق Windows 11، حيث اعتبرها كثير من المستخدمين مزدحمة وغير متسقة وصعبة التنقل.

نهاية فوضى القوائم في Windows 11 تلوح في الأفق

وتشير التقارير إلى أن مايكروسوفت تدرس إعادة تنظيم القوائم السياقية عبر تقسيم الخيارات إلى مجموعات مرتبطة بالمحتوى، فعلى سبيل المثال، قد تظهر الأدوات الخاصة بالصور ضمن قسم مستقل يحمل اسم "Photos"، ما يسهم في تقليل الفوضى وتحسين تجربة الاستخدام.

كما تعمل الشركة على تعزيز أداء القوائم السياقية ضمن مبادرة Windows K2، التي تستهدف رفع كفاءة النظام وتسريع استجابته. 

القوائم السياقية Context Menus في نظام Windows 11

ويرى مراقبون أن تجميع الخيارات المتشابهة في أقسام منفصلة قد يحقق تقدما ملحوظا في هذا الاتجاه، خاصة أن بعض المستخدمين اشتكوا من امتداد القوائم الحالية لتشغل كامل ارتفاع الشاشة.

ومن بين الأفكار المطروحة أيضا إتاحة إمكانية تخصيص القوائم السياقية، بحيث يتمكن المستخدم من إزالة الخيارات غير الضرورية أو استبدالها بأدوات يفضل استخدامها. 

فعلى سبيل المثال، قد لا يرغب كثيرون في ظهور اختصار تحرير الفيديو عبر Clipchamp ضمن القائمة، ويفضلون استبداله بتطبيق آخر من اختيارهم.

ورغم هذه الخطط، لا تزال مسألة توحيد تصميم القوائم السياقية عبر مختلف أجزاء Windows 11 وتطبيقات مايكروسوفت المدمجة تمثل تحديا كبيرا، نظرا لاعتماد النظام على عدد كبير من التطبيقات والمكونات القديمة، ما يؤدي إلى وجود اختلافات واضحة في شكل ووظائف القوائم داخل النظام نفسه.

ويأمل المستخدمون أن تصل هذه التحسينات في أقرب وقت، مع مطالبات إضافية بإتاحة إزالة قسم الإجراءات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي داخل مستكشف الملفات File Explorer، ضمن جهود تبسيط واجهة Windows 11 وتحسين تجربة الاستخدام بشكل عام.

Windows 11 مايكروسوفت القوائم السياقية

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