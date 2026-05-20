مايكروسوفت تطلق رسميا "Azure Linux 4.0" توزيعتها المستقلة الأولى

أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية رسمياً توزيعتها البرمجية الخاصة والأولى الموجهة لخوادم مراكز البيانات والنظم السحابية تحت اسم "Azure Linux 4.0".

وأفاد تقرير نشره موقع "ZDNet" التقني المتخصص، بأن هذه الخطوة الاستراتيجية الجريئة تمثل نقطة تحول تاريخية في فلسفة العملاق الرقمي، حيث باتت الشركة تعتمد على نواة "لينكس" مفتوحة المصدر لبناء بيئة تشغيل سحابية فائقة الأمان ومخصصة بالكامل لإدارة الحاويات البرمجية لعام 2026.

تأمين بيئة الحوسبة لقطاع الشركات والأعمال

تستهدف مايكروسوفت من خلال نظام التشغيل الجديد توفير منصة برمجية مصغرة ومشددة الأمن لحماية البنى التحتية للشركات.

وحرص المهندسون على إزالة كافة الحزم البرمجية الزائدة والواجهات الرسومية غير الضرورية من التوزيعة، مما أسفر عن تقليص مساحة النظام وتقليل الثغرات البرمجية المتاحة للاختراق (Attack Surface)، وهو ما يضمن للمؤسسات والبنوك بيئة تشغيل مستقرة قادرة على صد الهجمات السيبرانية المعقدة وحماية تدفق البيانات اللحظي.

تكامل برمي فائق وسرعة في معالجة الحاويات

تمنح النواة المحدثة لنظام "Azure Linux 4.0" توافقاً كاملاً وهندسة برمجية محسنة للعمل بسلاسة مطلقة مع خدمات "Azure Kubernetes Service" لإدارة الحاويات الذكية؛ وتؤكد البيانات الفنية الرسمية أن التوزيعة الجديدة تقدم سرعة مذهلة في إقلاع الخوادم الافتراضية، مع تحسين آلية استهلاك موارد المعالجة والذاكرة العشوائية (RAM)، مما يسمح للشركات الناشئة والمطورين بخفض تكاليف الاستضافة السحابية ورفع كفاءة تشغيل التطبيقات تحت ضغط العمل الكثيف.

دعم فني ممتد وتحديثات أمنية تلقائية دقيقة

تضمن مايكروسوفت للمشتركين في منصتها السحابية الحصول على حزمة دعم فني ممتد وتحديثات أمنية دورية يتم اختبارها وهندستها داخلياً قبل طرحها لضمان عدم تعارضها مع قواعد البيانات.

وأوضح الخبراء التقنيون أن النظام الجديد يعتمد على خوارزميات إدارة حزم برمجية مطورة تتيح للمشرفين تثبيت الرقع الأمنية الطارئة تلقائياً دون الحاجة لإعادة تشغيل الخوادم، مما يمنع توقف الخدمات الرقمية في مصر والأسواق العالمية.

خاتمة

يبرهن إطلاق توزيعة "Azure Linux 4.0" على أن مايكروسوفت نجحت في طي صفحة المنافسة القديمة مع أنظمة التوزيع المفتوحة، لتتحول إلى أحد أكبر الداعمين لبيئة لينكس عالمياً؛ ومع استقرار المنظومة البرمجية الجديدة لعام 2026، ستشهد أسواق تكنولوجيا المعلومات طفرة هائلة في مستويات أمان الحوسبة السحابية، مما يمهد الطريق لسرعة تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات المؤسسية العملاقة.