«تضامن الإسكندرية»: انتهاء فعاليات اليوم الأول لقافلة الرمد بحي شرق



اختُتمت فعاليات اليوم الأول من قافلة الرمد بحي شرق بمحافظة الإسكندرية، وسط إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة، وذلك تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وبتوجيهات الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على عدد 623 حالة، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتشخيص الحالات بدقة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين في طب وجراحة العيون.

كما أظهرت نتائج الكشف احتياج 89 حالة لإجراء عمليات جراحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استكمال التدخلات الطبية المطلوبة لهم، بالإضافة إلى تحديد 318 حالة تحتاج إلى نظارات طبية لتحسين مستوى الإبصار لديهم.

وتأتي هذه القافلة في إطار حرص محافظة الإسكندرية ومديرية التضامن الاجتماعي على دعم الخدمات الصحية والوصول بالرعاية الطبية إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية المقدمة للمواطنين.