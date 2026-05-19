مفتي الجمهورية: تمكين المرأة يتوافق مع مقاصد الشريعة وبناء الأوطان

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الإسلام منح المرأة مكانة رفيعة، واعتبرها شريكًا أصيلًا في عمارة الكون، وبناء الحضارة، مشددًا على أن الحديث عن المرأة ليس حديثًا عن فئة بعينها، بل عن نصف المجتمع، وعن دور محوري في بناء الأوطان، وترسيخ قيم الاستقرار والتنمية.

المفتي: المرأة شريك حضاري في التنمية وصناعة المستقبل

وأوضح مفتي الجمهورية، خلال كلمته في حفل تدشين برنامج القيادات النسائية حول العالم، أن الحضارة الإسلامية قدمت نماذج مضيئة لدور المرأة في ميادين العلم والاقتصاد والعمل المجتمعي.

وأشار المفتي إلى أن الإسلام كفل للمرأة حقوقها في التعليم والعمل، والمشاركة المجتمعية، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحفظ كرامتها الإنسانية.

كما أكد أن تمكين المرأة علميًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في الإصلاح والعمران.

ودعا الدكتور نظير عياد إلى تطوير الخطاب الديني والإفتائي المتعلق بقضايا المرأة، بما يواكب تحديات العصر ومتغيراته، مع التصدي للفتاوى الشاذة والمتشددة التي تسيء لصورة الإسلام ومكانة المرأة.

وأشاد بالجهود الوطنية المبذولة في دعم المرأة، وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، مؤكدًا أن إعداد قيادات نسائية واعية، يمثل استثمارًا حقيقيًّا في مستقبل المجتمعات، وتحقيق التنمية المستدامة.