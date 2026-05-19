وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4
وكيل النواب يرفض اتهامات تلوث النيل : الكلام المرسل يضر الاقتصاد
وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع الإماراتية : تعاملنا بنجاح مع 6 مسيرّات معادية الساعات الـ48 الماضية
فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم
أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة
وصول دفعة جديدة من الجرحي والمرضى الفلسطينيين إلى ميناء رفح البري
أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وهذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
السفير السوداني للإمام الأكبر: نُقدر اهتمامكم بأبنائكم السودانيين الدارسين بالأزهر
منزعج من زوجين بيبوسوا بعض | منشور صادم لـ آية سماحة بسبب تصريح عبدالله رشدي
حبس نجل أحمد حسام ميدو 7 أشهر وتغريمه بسبب المخالفات المرورية
مجموعات قوية ومواجهات مرتقبة في قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027

محمد سمير

أُسدل الستار اليوم الثلاثاء على مراسم سحب قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027، والتي استضافها مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور لافت لعدد من نجوم وأساطير الكرة الأفريقية.

وشهدت القرعة توازنًا واضحًا بين أغلب المجموعات، مع ظهور بعض المواجهات القوية التي ينتظر أن تشعل الصراع مبكرًا على بطاقات التأهل إلى البطولة القارية المرتقبة.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان، في مجموعة تبدو مناسبة نسبيًا للفراعنة في رحلة البحث عن العودة لمنصات التتويج القارية.

كما جاءت المجموعة الثالثة واحدة من أقوى المجموعات، بعدما جمعت بين كوت ديفوار وغانا وجامبيا والصومال، بينما تشهد المجموعة التاسعة صدامًا قويًا بين الجزائر وزامبيا وتوجو وبوروندي.

وأقيمت مراسم القرعة بحضور الرباعي الأسطوري عصام الحضري، وماكس جراديل، وويليام تروست إيكونج، وتريزور مبوتو، الذين شاركوا في سحب المجموعات وسط أجواء احتفالية مميزة.

ومن المقرر أن تُقام التصفيات على مدار 6 جولات موزعة على ثلاث فترات توقف دولي خلال موسم 2026-2027، حيث تنطلق أول جولتين في سبتمبر وأكتوبر 2026، ثم جولتا نوفمبر، على أن تُختتم التصفيات في مارس 2027.

ويشارك في التصفيات 48 منتخبًا تم تقسيمها إلى 12 مجموعة، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا لأول مرة بشكل مشترك.

مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

* المجموعة الأولى: المغرب – الجابون – النيجر – ليسوتو
* المجموعة الثانية: مصر – أنجولا – مالاوي – جنوب السودان
* المجموعة الثالثة: كوت ديفوار – غانا – جامبيا – الصومال
* المجموعة الرابعة: جنوب أفريقيا – غينيا – كينيا – إريتريا
* المجموعة الخامسة: الكونغو الديمقراطية – غينيا الاستوائية – سيراليون – زيمبابوي
* المجموعة السادسة: بوركينا فاسو – بنين – موريتانيا – أفريقيا الوسطى
* المجموعة السابعة: الكاميرون – جزر القمر – ناميبيا – الكونغو برازافيل
* المجموعة الثامنة: تونس – أوغندا – ليبيا – بوتسوانا
* المجموعة التاسعة: الجزائر – زامبيا – توجو – بوروندي
* المجموعة العاشرة: السنغال – موزمبيق – السودان – إثيوبيا
* المجموعة الحادية عشرة: مالي – كاب فيردي – رواندا – ليبيريا
* المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا – مدغشقر – تنزانيا – غينيا بيساو.

