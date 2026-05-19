الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 حالة من الاستقرار داخل الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، بالتزامن مع زيادة معدلات البحث من جانب المواطنين والتجار لمعرفة أحدث الأسعار اليومية، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى وارتفاع معدلات الاستهلاك داخل الأسواق المصرية.

وتحرص الأسر المصرية بشكل يومي على متابعة أسعار الفراخ البيضاء والبيض والكتاكيت، باعتبارها من السلع الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها داخل المنازل، وسط متابعة مستمرة لتحركات الأسعار داخل المزارع والأسواق ومحال البيع للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن ليسجل ما بين 74 و75 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق ومحال بيع الدواجن بين 84 و85 جنيهًا للكيلو، وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل.

ويأتي استقرار الأسعار بالتزامن مع توافر المعروض داخل الأسواق، إلى جانب حالة الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء خلال تعاملات اليوم.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

كما استقرت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو» خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الكيلو داخل المزارع بين 90 و91 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع النهائي للمستهلك داخل الأسواق إلى ما بين 100 و101 جنيه للكيلو.

ويفضل عدد كبير من المواطنين الفراخ الساسو بسبب مذاقها المختلف وقيمتها الغذائية المرتفعة مقارنة ببعض الأنواع الأخرى.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

شهدت أسعار أجزاء الدواجن استقرارًا نسبيًا داخل الأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و220 جنيهًا.

سجل سعر الدبابيس نحو 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر الأوراك بين 100 و120 جنيهًا للكيلو.

سجلت الكبد والقوانص أسعارًا تراوحت بين 90 و110 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر الأجنحة بين 50 و55 جنيهًا للكيلو.

وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل وحجم الطلب داخل الأسواق.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء استقرارًا ملحوظًا داخل الشركات العاملة في قطاع الإنتاج الداجني، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

شركة القاهرة للدواجن: 22 جنيهًا للكتكوت.

شركة نيوهوب إيجيبت: 28 جنيهًا.

الشركة الوطنية: 24 جنيهًا.

شركة الوادي: 26 جنيهًا.

ويتابع المربون وأصحاب المزارع أسعار الكتاكيت بشكل يومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة الإنتاج وأسعار الدواجن خلال الفترات المقبلة.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار البيض داخل الأسواق المحلية، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 112 جنيهًا للجملة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يقارب 122 جنيهًا للكرتونة.

فيما سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 108 جنيهات للجملة، لتباع للمستهلك بسعر يصل إلى 118 جنيهًا تقريبًا.

ويُعد البيض من السلع الأساسية التي تشهد طلبًا مستمرًا داخل الأسواق المصرية، ما يجعل أسعاره محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي.

أسباب استقرار أسعار الدواجن

يرجع استقرار أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية إلى توازن حجم المعروض مع معدلات الطلب، إلى جانب استقرار أسعار الأعلاف نسبيًا خلال الأيام الماضية، وهو ما ساهم في تهدئة حركة الأسعار داخل الأسواق.

شعبة الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار قبل عيد الأضحى 2026

كشف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، سامح السيد، تفاصيل الزيادة الأخيرة في أسعار الدواجن بالأسواق، مؤكدًا أن ما تشهده الأسعار حاليًا يُعد ارتفاعًا طبيعيًا يتماشى مع حركة السوق وزيادة الطلب، وليس زيادة مبالغًا فيها كما يعتقد البعض، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك 2026.

شعبة الدواجن: الارتفاع الحالي طبيعي

وأوضح سامح السيد، في تصريحات صحفية، أن أسعار الدواجن ارتفعت خلال الأيام الأخيرة نتيجة زيادة معدلات السحب والشراء داخل الأسواق، خاصة مع دخول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهي الفترة التي تشهد زيادة كبيرة في الإقبال على شراء الدواجن واللحوم.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن ارتفاع الأسعار خلال الساعات الماضية لا يدعو للقلق، موضحًا أن زيادة الأسعار بنحو 10 جنيهات خلال 12 ساعة لا تعتبر زيادة كبيرة أو غير مبررة، بل تأتي في إطار التغيرات الطبيعية المرتبطة بحركة العرض والطلب.

السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن اليوم

وأشار سامح السيد إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى زيادة الطلب من جانب المواطنين خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الكثير من الأسر تعتمد على الدواجن بشكل أساسي خلال فترة الصيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن زيادة الإقبال على الشراء أدت إلى ارتفاع معدلات السحب من المزارع والأسواق، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الأسعار خلال الأيام الأخيرة.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن انخفاض أسعار الدواجن بصورة كبيرة يسبب خسائر للمنتجين وأصحاب المزارع، مشيرًا إلى أن السعر العادل الذي يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك يجب ألا يقل عن 80 جنيهًا داخل المزرعة.

وقال سامح السيد إن الحفاظ على المنتجين أمر ضروري لضمان استمرار الإنتاج واستقرار السوق، موضحًا أن أي انخفاض كبير في الأسعار قد يؤدي إلى خروج بعض المنتجين من السوق بسبب ارتفاع تكاليف التربية والإنتاج والأعلاف.

هل تستمر زيادة الأسعار بعد العيد؟

وطمأن رئيس شعبة الدواجن المواطنين بشأن مستقبل الأسعار، مؤكدًا أن الارتفاع الحالي مرتبط فقط بموسم عيد الأضحى وزيادة معدلات الاستهلاك، متوقعًا عودة الأسعار إلى الاستقرار تدريجيًا بعد انتهاء الموسم.

كما شدد على عدم وجود أي أزمة في الإنتاج أو نقص في المعروض داخل الأسواق، موضحًا أن السوق المصرية تشهد وفرة كبيرة في الدواجن تكفي لتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل.

وفرة في الإنتاج المحلي للدواجن

وأكدت شعبة الدواجن أن مصر تمتلك اكتفاءً كبيرًا من الإنتاج المحلي، مع وجود فائض يسمح بتغطية احتياجات السوق دون أي مشكلات.

وأشار سامح السيد إلى أن حجم الفائض في السوق المصري يُقدر بنحو 200 مليون طائر، ما يعكس قوة قطاع الدواجن وقدرته على تلبية الطلب المحلي، خاصة خلال المواسم والأعياد التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.