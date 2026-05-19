تراجع كبير.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19-5-2026

تشهد أسعار الدواجن اليوم استقراراً ملحوظا بالأسواق، حيث انخفضت أسعار الفراخ، خلال الأيام الأخيرة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى 2026 ، وهي فرصة جيدة لكل من يرغب في شراء وتخزين الدواجن بشكل سليم وصحي لفترة قصيرة.

ويستعرض معكم موقع صدى البلد، أسعار الفراخ البيضاء اليوم وكافة أسعار الدواجن و سعر البانيه، وكذلك سعر البيض بعد الانخفاض ، في السطور التالية..



سعر الفراخ البلدي

سجلت أسعار كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء ما بين 110 - 125 جنيهًا داخل السوق للمستهلك وفقًا للمناطق السكنية.

سعر الفراخ البيضاء

وسجلت اسعار الفراخ البيضاء اليوم، نحو 75 جنيهًا فى المزرعة، ليصل سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك إلى 86 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ الساسو

فيما سجلت اسعار الفراخ الساسو نحو 78 جنيهًافى المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يسجل سعر الفراخ الساسو فى المحال 90 جنيهًا.

سعر الديك الرومي

أما سعر كيلو الرومى فسجل 190 جنيهًا، بينما يصل سعر الديك وزن 7 كيلو جرامات إلى 1330 جنيهًا، بينما يصل سعر الديك الرومى وزن 10 كيلو 1900 جنيه، ويسجل كيلو الرومى الخالي من العظم 400 جنيه.

سعر البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء ما بين 200 و 230 جنيها حسب المنطقة السكنية.

سعر البيض اليوم

وسجلت اسعار البيض الأبيض، اليوم نحو 120 جنيهًا للكرتونة.

بينما سجل طبق البيض الأحمر 125 جنيهًا للكرتونة.

أما طبق البيض البلدي فسجل 130 جنيهًا للكرتونة.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم بين 12 و11 جنيها، بينما سجل الكتكوت الساسو البيورسعرا يتراوح بين 12 و13 جنيها.

فيما يسجل سعر الكتكوت البلدي بين 7.5 و9 جنيهات، وسعر الكتكوت الهجين بين 9 و10 جنيهات.

ويتراوح سعر الكتكوت جيل ثاني بين 11 و12 جنيها، وسعر الكتكوت الروزي بيور بين 11 و12 جنيها.

أسعار الكتكايت في الشركات

وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم الاثنين 18 مايو 2026 داخل الشركات المنتجة فيبورصةالدواجن، كما يلي.

- سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن: 21 جنيها.

- سعر كتكوت شركة نيوهوب إيجيبت: 27 جنيها.

- سعر كتكوت شركة الوطنية اليوم الأحد: 23 جنيها.

سعر كتكوت شركة الوادي: 25 جنيها.