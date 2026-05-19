قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أمريكي ضد إيران
ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي
أتربة وأمطار.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من شمال البلاد حتى الصعيد
تحذير من السعودية.. تأشيرات الزيارة لا تبيح لحاملها أداء فريضة الحج
أذكار أوصى بها النبي في العشر من ذي الحجة.. اغتنمها خلال أعظم أيام الدنيا
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟
وزير الدولة للإعلام يلتقي رؤساء قنوات وشبكات ماسبيرو.. اليوم
ابتعدوا فورا.. الاحتلال يصدر إنذارا عاجلا لسكان المعشوق بجنوب لبنان
لا نشعر بالقلق.. الزمالك يكشف تطورات موقف القيد وصفقات الموسم الجديد
ترامب: أطلعت إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم على إيران
من يتوج بطلا؟.. هشام حنفي يكشف السيناريوهات المحتملة لصراع الدوري المشتعل
أعمال لها ثواب الحج.. عبادات صالحة تنال بها الأجر العظيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الثلاثاء 19-5-2026

الدواجن
الدواجن
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم  الثلاثاء 19-5-2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسعارها.

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا فى بعض أماكن البيع والعروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض ما بين 165 و170 جنيهًا وتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 80 و85 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفتة والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ 150 جنيهًا بنظام أطباق بالوزن. 

أسعار الدواجن

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 و90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه، ما بين 195 لـ210 جنيهات للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

حقوق عين شمس تنظم ندوة دولية حول "النظام القضائي الصيني"

كيفيه دفع فاتورة الكهرباء

لأصحاب العدادات الكودية.. كيفية دفع فاتورة الكهرباء بعد التعديل

اجتماع لجنتي الطقوس والأسرة

لجنتا الطقوس والأسرة تناقشان توصيات جديدة ضمن اجتماعات المجمع المقدس

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد