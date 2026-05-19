بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية واسعار تركيب طاقة شمسية، وذلك بعد توجهات الحكومة لتحفيز المصانع والمنازل على ترشيد استهلاك الكهرباء، أصبح التحول إلى الطاقة الشمسية خيارا استراتيجيا وليس مجرد رفاهية، خاصة في ظل اهتمام الدولة بملف الطاقة المتجددة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

إجراءات تركيب الألواح الشمسية بالمنازل والمنشآت

وجاءت أسعار وإجراءات تركيب الألواح الشمسية بالمنازل والمنشآت، والتي تختلف بحسب نوع الألواح المستخدمة سواء «مونو» أو «بولي»، إلى جانب تكلفة الأنظمة الكاملة، والأوراق المطلوبة للتقديم، وخطوات إنشاء محطة طاقة شمسية منزلية وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

أسعار الألواح الشمسية في مواقع التسويق الإلكتروني

تختلف أسعار الألواح الشمسية عبر مواقع التسويق الإلكتروني وفقا للنوع والجودة والعلامة التجارية، دون احتساب تكلفة البطاريات أو أجهزة الإنفرتر أو التركيب، وجاءت الأسعار كالتالي:

لوح 450 وات يتراوح بين 3200 و3800 جنيه.

لوح 500 وات يتراوح بين 3600 و4200 جنيه.

لوح 550 وات يتراوح بين 3900 و4600 جنيه.

لوح 600 وات يتراوح بين 4200 و5000 جنيه.

أسعار الأنظمة الكاملة للطاقة الشمسية

نظام 3 كيلو وات يتراوح بين 45 ألفا و60 ألف جنيه.

نظام 5 كيلو وات يتراوح بين 70 ألفا و95 ألف جنيه.

نظام 10 كيلو وات يتراوح بين 150 ألفا و190 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة لتركيب وحدات الطاقة الشمسية

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار.

صورة من إيصال كهرباء حديث.

مستند يثبت ملكية العقار بعقد مسجل أو موثق.

إقرار بعدم مخالفة قانون البناء الموحد.

خطوات تنفيذ محطة طاقة شمسية منزلية وربطها بالشبكة

1. استيفاء الشروط القانونية والمكانية

يشترط أن تكون المساحة المخصصة للمحطة مملوكة لصاحب الطلب ملكية كاملة، أو بموجب حق انتفاع لا تقل مدته عن 25 عاما، لضمان استقرار المشروع واستمراريته.

2. تقديم الطلب والتعاقد

يتوجه المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة له جغرافيا لتقديم طلب رسمي، ثم اختيار شركة منفذة معتمدة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتولي التنفيذ الفني للمشروع.

3. المعاينة الفنية والدراسة

تقوم الشركة المعتمدة بإجراء معاينة ميدانية للتأكد من سلامة السطح وقدرته على تحمل الأحمال، ومدى ملاءمته للربط بالشبكة، مع مراجعة معدلات الاستهلاك السابقة لتحديد القدرة المناسبة للمحطة بالكيلو وات.

4. التصميم الفني واعتماد المشروع

يتم إعداد ملف فني متكامل يشمل عدد الألواح، ونوع الإنفرتر، والتصميم الهندسي، ومخطط الربط الكهربائي، ثم عرضه على شركة الكهرباء لاعتماده رسميا قبل بدء التنفيذ.

5. أعمال التنفيذ والتركيب

تبدأ مرحلة التركيبات الإنشائية والكهربائية وفقا لمعايير الجودة والأمان، مع ربط نظام الطاقة الشمسية بالشبكة الداخلية للعقار.

6. تركيب عداد صافي القياس

يتم استبدال العداد التقليدي بعداد صافي القياس «Net Metering»، الذي يسجل كمية الكهرباء المستهلكة من الشبكة والطاقة الفائضة التي يتم ضخها إليها، لإجراء المقاصة بينهما.

7. المعاينة النهائية والتشغيل الرسمي

تجري لجنة من شركة الكهرباء معاينة نهائية للمشروع بعد انتهاء التنفيذ، للتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة، وإجراء اختبارات الحماية والقياس، ثم تشغيل المحطة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

أهمية التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية

خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

دعم خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد.