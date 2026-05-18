بالشروط الجديدة.. كيفية استخراج رخصة قيادة 2026

يبحث كثير من المواطنين عن كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026، والشروط والأوراق المطلوبة والإجراءات الرسمية، في ظل تزايد الإقبال على الحصول على الرخصة لتسهيل التنقل وإنجاز المهام اليومية.

وتواصل وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، تطوير خدماتها لتيسير إجراءات استخراج رخص القيادة من خلال وحدات المرور المختلفة، إلى جانب إتاحة عدد من الخدمات إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، بما يسهم في تقليل الزحام وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المرورية.

وحددت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الشروط الأساسية لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة، أبرزها ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وأن يكون مصري الجنسية، مع التمتع باللياقة الطبية اللازمة للقيادة، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات النظرية والعملية المقررة داخل وحدة المرور المختصة.

وتشمل المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة تقديم بطاقة رقم قومي سارية، أو بطاقة طالب جامعي مدعومة بإثبات محل الإقامة، إلى جانب شهادة المؤهل الدراسي أو صورة منها، أو إفادة قيد من الجامعة أو المعهد.

كما يشترط تقديم نموذج 256 مرور الخاص بطلب استخراج الرخصة، والذي يتم الحصول عليه من وحدة المرور، بالإضافة إلى 4 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

ويتطلب استخراج الرخصة أيضًا تقديم شهادة كشف طبي معتمدة تشمل فحص الباطنة والنظر، صادرة من مستشفى حكومي أو مركز طبي معتمد، فضلًا عن شهادة براءة ذمة مرورية تفيد خلو سجل المتقدم من المخالفات، مع سداد الرسوم المقررة.

وتبدأ إجراءات استخراج رخصة القيادة بتقديم طلب رسمي داخل وحدة المرور المختصة، ثم الخضوع لاختبار شفهي في قواعد وآداب المرور، يعقبه اختبار عملي لقياس مهارات القيادة، قبل إصدار الرخصة بشكل رسمي عقب اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور ضرورة أن يكون محل إقامة المتقدم تابعًا لدائرة وحدة المرور التي يتم التقديم بها، مع تقديم ما يثبت الاشتراك في التأمينات، واستيفاء جميع النماذج الخاصة بالاختبارات النظرية والعملية، لضمان استكمال إجراءات استخراج الرخصة دون معوقات.

