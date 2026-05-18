شبانة: لو لم نؤجل شروط الرخصة للزمالك.. هنأجل لمين؟

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك حالة من الجدل والتضارب بشأن الفريق الذي سيشارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، في ظل اختلاف اللوائح بين رابطة الأندية واتحاد الكرة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "حتى الآن لا نعرف من سيشارك في الكونفدرالية، هل سيراميكا أم زد، ولم أشاهد مثل هذا الموقف طوال حياتي".

وأضاف: "هناك تضارب واضح في اللوائح بين رابطة الأندية واتحاد الكرة، وسيراميكا أعلن بالفعل مشاركته في البطولة".

وتابع:"الزمالك أمامه مهلة حتى 31 مايو لحل أزمة إيقاف القيد حتى يتمكن من المشاركة في البطولات الأفريقية، ويجب إنهاء الملف قبل نهاية الشهر الجاري".

وأشار شبانة إلى إمكانية تدخل اتحاد الكرة قائلاً: "من الممكن أن يقوم اتحاد الكرة بمد المهلة، وأنا أؤيد ذلك، لأنه من سيكون سعيدًا بعدم حل الزمالك لأزماته وغيابه عن المشاركة الأفريقية؟ وإذا لم يتم تأجيل الأمر للزمالك، فإلى من سيتم التأجيل؟ خاصة بعد هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين".

واختتم تصريحاته قائلاً: "من حق اتحاد الكرة مد المهلة حتى شهر يوليو، لأننا نتحدث عن الزمالك ككيان كبير يمتلك تاريخًا وجماهيرية ضخمة".