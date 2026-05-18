الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 18 مايو 2026

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

سجل سعر الدولار في مصر، أمس الأحد، ارتفاعا، بقيم تتراوح بين 39 لـ 40 قرشا، وبذلك يتخطي سعره الـ 53 جنيها بيعا وشراء في معظم البنوك.

 يرصد موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 18 مايو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر الآن  

ارتفع سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل 53.35 جنيه للشراء، 53.45 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك التجاري الدولي CIB لنحو 53.28 جنيه للشراء و 53.38 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو 53.27 جنيه للشراء و 53.37 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الدولار شراء وبيعا في بنوك نكست، الإسكندرية، التعمير والإسكان، ميد بنك، قناة السويس، مصر والأهلي ليصل إلي 53.25 جنيه للشراء و 53.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مكاسبه في بنك المصرف العربي نحو 53.24 جنيه للشراء و 53.34 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك بيت التمويل الكويتي لنحو 53.23 جنيه للشراء و 53.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو  53.21 جنيه للشراء و 53.31 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري لنحو  53.20 جنيه للشراء و 53.30 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك الإمارات دبي ليصل إلي 53.15 جنيه للشراء و 53.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول لنحو  53.13 جنيه للشراء و 53.23 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع للدولار في البنوك 

واستقر سعر الدولار في المصري الخليجي عند 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي ليسجل 53.22 جنيه للشراء، 53.36 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم 
53.28 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر 

53.35 جنيه.

