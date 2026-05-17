الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

محمد غالي

مع استمرار التغيرات في أسعار السلع الغذائية واحتياجات الأسر اليومية، يحرص المواطنون على متابعة أسعار الخضروات وخاصه الطماطم، وذلك بشكل مستمر داخل الأسواق المحلية، خاصة الأصناف الأساسية التي تشهد إقبالا كبيرا، وذلك لمعرفة أحدث الأسعار واتخاذ قرارات الشراء المناسبة وفقا لتحركات السوق.

وتشهد أسعار الطماطم في الأسواق، اليوم الأحد 17 مايو 2026، اهتماما متزايدا من المواطنين بالتزامن مع الإقبال على شراء الاحتياجات الأساسية، فيما سجلت بعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة، وعلى رأسها الطماطم، نتيجة تراجع المعروض بالأسواق.

ووفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، جاءت متوسطات أسعار الخضروات كالتالي:

بلغ متوسط سعر البطاطس حوالي 13.38 جنيه للكيلو.
سجل الليمون البلدي متوسط سعر بلغ 26.25 جنيه للكيلو.
وصل متوسط سعر خيار الصوب إلى 21 جنيها للكيلو.
سجلت الملوخية متوسط سعر بلغ 40 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر اللفت نحو 7.17 جنيه للكيلو.
سجلت الكوسة متوسط سعر وصل إلى 23 جنيها للكيلو.
تراوح سعر البصل في عدد من أسواق القاهرة بين 15 و20 جنيها للكيلو.
بلغ متوسط سعر الكرنب نحو 28.33 جنيه للواحدة.

وتتراوح أسعار الطماطم حاليا داخل أسواق الجملة بين 15 و25 جنيها للكيلو، بينما تسجل في الأسواق الشعبية والمناطق الريفية ما بين 30 و35 جنيها، في حين ترتفع الأسعار داخل بعض السلاسل التجارية الكبرى والأماكن التي تطرح الأنواع عالية الجودة مثل “طماطم السلك” لتصل إلى نحو 60 جنيها للكيلو.

 

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

ويعود الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم إلى تراجع حجم المعروض بالأسواق نتيجة انخفاض الإنتاج خلال العروة الزراعية الحالية، بالتزامن مع ضعف إنتاج العروة الصيفية، ما أدى إلى نقص الكميات المطروحة وارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة.

موعد تراجع أسعار الطماطم

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار الطماطم في التراجع خلال فترة لا تتجاوز 25 يوما، مع بدء حصاد العروة الجديدة وزيادة المعروض بالأسواق، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية انخفاض الأسعار بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالمستويات الحالية.

ومن المتوقع أن تشهد الأسواق حالة من الاستقرار التدريجي في أسعار الخضروات خلال الفترة المقبلة، مع زيادة المعروض وبدء طرح إنتاج العروات الجديدة، وهو ما قد يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وإعادة التوازن للأسعار داخل الأسواق.

