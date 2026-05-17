قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري المصري والقنوات الناقلة
قرار صيني عاجل يقلب موازين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.. ماذا حدث؟
تراجع في سعر البلطي.. والكيلو يبدأ من 70 جنيها والجمبري يرتفع ويتجاوز الـ500 جنيه.. أسعار الأسماك اليوم
فولكس فاجن تكشف الستار عن ID بولو GTI الكهربائية الجديدة.. صور
صدمة في إسرائيل.. رسوب 97% من الطلاب في امتحانات العلوم
نقيب الزراعيين: الدلتا الجديدة نقطة تحول تاريخية.. ومصر تصنع أكبر مشروع تنموي
ترامب: سنوجه ضربة شديدة القسوة لإيران في هذه الحالة.. تفاصيل
حل قريب.. مصطفى بكري يزف بشري بشأن أزمة العدادات الكودية
موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب جميع الصفوف .. قرار عاجل الآن
أحمد موسى: رغم ارتفاع درجات الحرارة الرئيس لم يلغ افتتاح مشروعات الدلتا الجديدة
جدول صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.. متى يبدأ الصيام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هنسيح من الحر.. ارتفاع درجات الحرارة وهذا موعد النزول

حالة الطقس و درجات الحرارة
حالة الطقس و درجات الحرارة
محمد غالي

مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وتقلبات الطقس خلال هذه الفترة، تزايدت معدلات بحث المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع الموجة الحارة التي تؤثر على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 19 مايو 2026 وحتى السبت 23 مايو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، خاصة محافظات الصعيد.

حالة الطقس و درجات الحرارة

طقس شديد الحرارة نهارا

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلا إلى مائل للحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب المناطق، على أن تعود الأجواء للاعتدال نسبيا خلال ساعات الليل.

كما أشارت إلى استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية وتحذيرات مرورية

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة نسبيا خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

وأكدت الأرصاد أن البلاد ستشهد اعتبارا من الأربعاء 20 مايو انخفاضا تدريجيا وطفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 3 و6 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة

الثلاثاء 19 مايو
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 – الصغرى 20
السواحل الشمالية: العظمى 28 – الصغرى 18
شمال الصعيد: العظمى 42 – الصغرى 25
جنوب الصعيد: العظمى 46 – الصغرى 29

الأربعاء 20 مايو
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 – الصغرى 18
السواحل الشمالية: العظمى 23 – الصغرى 17
شمال الصعيد: العظمى 35 – الصغرى 19
جنوب الصعيد: العظمى 44 – الصغرى 27

الخميس 21 مايو
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 – الصغرى 18
السواحل الشمالية: العظمى 24 – الصغرى 17
شمال الصعيد: العظمى 32 – الصغرى 18
جنوب الصعيد: العظمى 36 – الصغرى 22

الجمعة 22 مايو
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 – الصغرى 18
السواحل الشمالية: العظمى 24 – الصغرى 16
شمال الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 18
جنوب الصعيد: العظمى 38 – الصغرى 21

السبت 23 مايو
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 – الصغرى 17
السواحل الشمالية: العظمى 25 – الصغرى 16
شمال الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 18
جنوب الصعيد: العظمى 38 – الصغرى 21

نصائح مهمة خلال موجة الحر

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها فصل الربيع، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب المياه والسوائل.

وفي السياق نفسه، شددت وزارة الصحة والسكان على أهمية البقاء في أماكن جيدة التهوية، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات المغلقة مهما كانت المدة قصيرة، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة داخل المركبات.

حالة الطقس و درجات الحرارة

الفئات الأكثر عرضة للإجهاد الحراري

وأوضحت الوزارة أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس تشمل:

الأطفال والرضع
كبار السن
مرضى القلب والضغط
العاملين في الأماكن المكشوفة
الرياضيين أثناء ممارسة الأنشطة البدنية في الأجواء الحارة

أعراض الإجهاد الحراري وضربات الشمس

حددت وزارة الصحة عددا من الأعراض التي تستوجب الانتباه والتعامل الفوري، أبرزها:

التعرق الشديد أو توقف التعرق
الصداع والدوخة
الغثيان والقيء
الإرهاق وضعف الجسم
تسارع ضربات القلب
ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم
تشوش الوعي في الحالات المتقدمة

وأكدت الوزارة ضرورة التوجه إلى أقرب منشأة صحية فور ظهور هذه الأعراض لتجنب المضاعفات الخطيرة.

إرشادات الوقاية من الحرارة المرتفعة

وقدمت وزارة الصحة والهيئة العامة للأرصاد الجوية عددا من النصائح المهمة لتجنب مخاطر الطقس شديد الحرارة، من بينها:

الإكثار من شرب المياه والسوائل
تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة
ارتداء الملابس القطنية الفاتحة
البقاء في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة
تقليل المشروبات الغنية بالكافيين
تجنب المجهود البدني الشاق خلال ساعات الحر
استخدام غطاء للرأس أو شمسية أثناء الخروج
الاستحمام بماء فاتر لتخفيف حرارة الجسم

كيفية التعامل مع ضربة الشمس

وفي حال الاشتباه بالإصابة بضربة شمس، ينصح بسرعة اتخاذ الإجراءات التالية:

نقل المصاب إلى مكان بارد أو مظلل
تبريد الجسم بالماء أو الكمادات الباردة
تشغيل المراوح أو توفير تهوية مناسبة
إعطاء المصاب سوائل إذا كان في حالة وعي
التوجه فورا إلى أقرب مستشفى أو منشأة طبية

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة حاله الطقس الطقس الان ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

موجة شديدة الحرارة

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

ترشيحاتنا

فيلم برشامة

عرض فيلم برشامة حصريا على إحدى المنصات بعد نجاحه الكبير في السينما

حسين حجاج يثير الجدل بتعليق ناري على واقعة منع دخول صعايدة للسينما

مدبرة ومتعمدة.. حسين حجاج يثير الجدل بشأن واقعة منع دخول صعايدة للسينما

حلمى عبد الباقي

نشر قرار إحالته لمجلس التأديب.. حلمي عبد الباقي: النية مبيتة لشطبي من المهن الموسيقية

بالصور

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: عقيدة الركام.. أسرار الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة

المزيد