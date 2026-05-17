هنسيح من الحر.. ارتفاع درجات الحرارة وهذا موعد النزول

مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وتقلبات الطقس خلال هذه الفترة، تزايدت معدلات بحث المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع الموجة الحارة التي تؤثر على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 19 مايو 2026 وحتى السبت 23 مايو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، خاصة محافظات الصعيد.

حالة الطقس و درجات الحرارة

طقس شديد الحرارة نهارا

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلا إلى مائل للحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب المناطق، على أن تعود الأجواء للاعتدال نسبيا خلال ساعات الليل.

كما أشارت إلى استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية وتحذيرات مرورية

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة نسبيا خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

وأكدت الأرصاد أن البلاد ستشهد اعتبارا من الأربعاء 20 مايو انخفاضا تدريجيا وطفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 3 و6 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة

الثلاثاء 19 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 – الصغرى 20

السواحل الشمالية: العظمى 28 – الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 42 – الصغرى 25

جنوب الصعيد: العظمى 46 – الصغرى 29

الأربعاء 20 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 – الصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 23 – الصغرى 17

شمال الصعيد: العظمى 35 – الصغرى 19

جنوب الصعيد: العظمى 44 – الصغرى 27

الخميس 21 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 – الصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 24 – الصغرى 17

شمال الصعيد: العظمى 32 – الصغرى 18

جنوب الصعيد: العظمى 36 – الصغرى 22

الجمعة 22 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 – الصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 24 – الصغرى 16

شمال الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 18

جنوب الصعيد: العظمى 38 – الصغرى 21

السبت 23 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 – الصغرى 17

السواحل الشمالية: العظمى 25 – الصغرى 16

شمال الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 18

جنوب الصعيد: العظمى 38 – الصغرى 21

نصائح مهمة خلال موجة الحر

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها فصل الربيع، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب المياه والسوائل.

وفي السياق نفسه، شددت وزارة الصحة والسكان على أهمية البقاء في أماكن جيدة التهوية، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات المغلقة مهما كانت المدة قصيرة، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة داخل المركبات.

حالة الطقس و درجات الحرارة

الفئات الأكثر عرضة للإجهاد الحراري

وأوضحت الوزارة أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس تشمل:

الأطفال والرضع

كبار السن

مرضى القلب والضغط

العاملين في الأماكن المكشوفة

الرياضيين أثناء ممارسة الأنشطة البدنية في الأجواء الحارة

أعراض الإجهاد الحراري وضربات الشمس

حددت وزارة الصحة عددا من الأعراض التي تستوجب الانتباه والتعامل الفوري، أبرزها:

التعرق الشديد أو توقف التعرق

الصداع والدوخة

الغثيان والقيء

الإرهاق وضعف الجسم

تسارع ضربات القلب

ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم

تشوش الوعي في الحالات المتقدمة

وأكدت الوزارة ضرورة التوجه إلى أقرب منشأة صحية فور ظهور هذه الأعراض لتجنب المضاعفات الخطيرة.

إرشادات الوقاية من الحرارة المرتفعة

وقدمت وزارة الصحة والهيئة العامة للأرصاد الجوية عددا من النصائح المهمة لتجنب مخاطر الطقس شديد الحرارة، من بينها:

الإكثار من شرب المياه والسوائل

تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة

البقاء في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة

تقليل المشروبات الغنية بالكافيين

تجنب المجهود البدني الشاق خلال ساعات الحر

استخدام غطاء للرأس أو شمسية أثناء الخروج

الاستحمام بماء فاتر لتخفيف حرارة الجسم

كيفية التعامل مع ضربة الشمس

وفي حال الاشتباه بالإصابة بضربة شمس، ينصح بسرعة اتخاذ الإجراءات التالية:

نقل المصاب إلى مكان بارد أو مظلل

تبريد الجسم بالماء أو الكمادات الباردة

تشغيل المراوح أو توفير تهوية مناسبة

إعطاء المصاب سوائل إذا كان في حالة وعي

التوجه فورا إلى أقرب مستشفى أو منشأة طبية