عواصف ترابية ورياح خطيرة.. تحذيرات من طقس السعودية خلال الساعات المقبلة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات طقس السعودية، يوم السبت والذي يشهد نشاط للرياح مثيرة للأتربة والغبار تسبب صعوبة في الرؤية الأفقية على بعض مناطق المدينة المنورة، وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية.

وأشار المركز في بيان بشأن طقس السعودية، إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وانخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المملكة.

وأوضح البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 32 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحـر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.