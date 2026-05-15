فايننشال تايمز: السعودية تبحث توقيع ميثاق عدم اعتداء بين دول الشرق الأوسط وإيران

تبحث المملكة العربية السعودية إبرام ميثاق عدم اعتداء بين دول الشرق الأوسط وإيران، على غرار "اتفاقية هلسنكي" التي تم توقيعها منتصف سبعينيات القرن الماضي.

وحسب صحيفة فايننشال تايمز" البريطانية التي نقلت عن دبلوماسيين غربيين ؛فتنظر الرياض إلى "عملية هلسنكي" في سبعينيات القرن الماضي، التي خففت التوترات في أوروبا خلال الحرب الباردة، بوصفها نموذجاً محتملاً، يمكن تطبيقه في المنطقة.

وذكرت المصادر الدبلوماسية أن ذلك يأتي في وقت تستعد فيه المنطقة لمرحلة ما بعد الحرب مع إيران التي باتت ضعيفة؛ لكنها ما تزال تشكل تهديداً لجيرانها”.

وأضافت المصادر: "ميثاق عدم الاعتداء يُعد أحد عدة أفكار مطروحة للنقاش".

وتشعر دول الخليج بالقلق منذ أن أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد إيران من أن تجد نفسها بعد انتهاء الصراع أمام نظام إسلامي جريح وأكثر تشدداً على حدودها، في وقت يجري فيه تقليص الوجود العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة وذلك بحسب ماصرحت به المصادر.

ودعمت عدداً من الدول الأوروبية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، فكرة السعودية، وحثّت دولاً خليجية أخرى على تأييدها، ويرون أنها أفضل وسيلة لتجنب صراعات مستقبلية، ولتقديم ضمانات لطهران بأنها أيضاً لن تتعرض لهجوم على حد قول المصادر .

ومن المتوقع أن يحظى ميثاق عدم الاعتداء المستند إلى نموذج "اتفاقية هلسنكي" بترحيب معظم الدول العربية والإسلامية، وكذلك إيران، التي طالما سعت إلى إيصال رسالة للولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى مفادها أن المنطقة يجب أن تُترك لإدارة شؤونها بنفسها.

يذكر أن اتفاقيات هلسنكي هي تفاهمات وقعتها الولايات المتحدة ودول أوروبية والاتحاد السوفييتي وحلفاؤه عام 1975، إلى معالجة القضايا الأمنية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين القوى المتنافسة.